Đội tuyển Việt Nam triệu tập hai tân binh cho FIFA ASEAN Cup 2026

Sau khi bảo vệ thành công ngôi vô địch Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam tiếp tục hướng tới thử thách mới tại FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Ngày 18/9, huấn luyện viên Kim Sang Sik đã công bố danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026.

So với lực lượng từng đăng quang ASEAN Championship 2026, đội tuyển tiếp tục duy trì phần lớn những cầu thủ đã thi đấu cùng nhau trong thời gian qua. Nhiều trụ cột như Lê Giang Patrik, Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Hoàng Đức, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son tiếp tục góp mặt.

Bên cạnh đó, danh sách lần này ghi nhận sự trở lại của Nguyễn Văn Việt, Lê Ngọc Bảo và Cao Pendant Quang Vinh.

Điểm mới đáng chú ý là hai cầu thủ Nguyễn Adou Leygley Minh và Williams Minh Hoàng lần đầu được triệu tập lên đội tuyển quốc gia.

Nguyễn Adou Leygley Minh sinh năm 1997, hiện khoác áo Công an Hà Nội. Trung vệ Việt kiều Pháp đã có kinh nghiệm thi đấu tại V.League và được FIFA xác nhận đủ điều kiện khoác áo các đội tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, Williams Minh Hoàng sinh năm 2007, đang thi đấu cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Cầu thủ mang hai dòng máu Việt Nam - Anh có chiều cao 1,90m và đã tạo được dấu ấn trong mùa giải đầu tiên tại V.League.

Việc được triệu tập khi mới 19 tuổi giúp Williams Minh Hoàng có cơ hội làm quen với môi trường đội tuyển quốc gia, đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm trong quá trình chuẩn bị cho các nhiệm vụ quốc tế.

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra trong khung FIFA Days tháng 9/2026, quy tụ 14 đội tuyển và được chia thành hai hạng đấu. Đội tuyển Việt Nam thi đấu tại Division 1, nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan.

Theo lịch, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ lần lượt gặp Philippines ngày 26/9, Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10. Trận ra quân với Philippines diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 26/9 trên sân Si Jalak Harupat tại Bandung.

Với quỹ thời gian chuẩn bị không dài, việc duy trì phần lớn bộ khung từng thi đấu cùng nhau tại ASEAN Championship 2026 giúp đội tuyển có thêm sự ổn định về nhân sự và cách vận hành. Sự xuất hiện của hai tân binh cũng mở ra thêm lựa chọn cho Ban huấn luyện trong quá trình hoàn thiện lực lượng trước giải.

Danh sách chính thức đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. (Nguồn: VFF)