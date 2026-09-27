Đội tuyển Việt Nam tổn thất lực lượng trước trận gặp Thái Lan

Sau khi bị đau và phải rời sân trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines tại FIFA ASEAN Cup 2026, tiền đạo Xuân Son đã được đưa đi kiểm tra y tế vào ngày 27-9.

Bác sĩ kết luận tình trạng chấn thương của Xuân Son. Ảnh: VFF

Chấn thương xảy ra ở phút 57 trong trận đấu trên sân Si Jalak Harupat tối 26-9, khi Xuân Son bị Aguinaldo Amani phạm lỗi. Sau khi được đội ngũ y tế kiểm tra, tiền đạo của đội tuyển Việt Nam vẫn tiếp tục thi đấu.

Đến phút 59, trong một nỗ lực phối hợp cùng Đình Bắc để tăng tốc, Xuân Son bất ngờ khựng lại và phải nằm sân vì đau. Tình huống này không xảy ra va chạm với cầu thủ đối phương. Đội ngũ y tế lập tức có mặt và sau đó Xuân Son được thay ra.

Theo kết luận của bác sĩ tại Indonesia, Xuân Son bị tổn thương cơ đùi sau, thời gian dự kiến hồi phục từ 4 đến 6 tuần. Trên cơ sở nguyện vọng của Xuân Son, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã đồng ý để tiền đạo này trở về Việt Nam vào ngày 28-9 nhằm tiếp tục điều trị và phục hồi chấn thương.

Việc Xuân Son chia tay FIFA ASEAN Cup 2026 là một tổn thất lớn đối với đội tuyển Việt Nam. Trước đó, huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định Xuân Son là cầu thủ vô cùng quan trọng, nhưng đội tuyển Việt Nam sẽ có đủ phương án thay thế.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam "chạm trán" với đội tuyển Thái Lan vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 29-9, tại lượt trận thứ 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

Video bàn thắng trận đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines. Nguồn: TV360