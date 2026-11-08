Đội tuyển Việt Nam tiếp tục trao cơ hội cho các nhân tố mới tại Casper Cup 2026

Lịch thi đấu Giải bóng đá giao hữu quốc tế – Casper Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam. (Nguồn: VFF)

Do một số cầu thủ gặp chấn thương sau vòng 7 V.League 2026/27, HLV trưởng Kim Sang Sik quyết định để các trường hợp này nghỉ ngơi, hồi phục, đồng thời bổ sung tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên (CLB Hoàng Anh Gia Lai) và hậu vệ Nguyễn Hồng Phúc (CLB SHB Đà Nẵng).

Theo thông tin từ các câu lạc bộ, có 5 cầu thủ gặp chấn thương ở những mức độ khác nhau sau khi vòng 7 V.League khép lại, gồm Nguyễn Hai Long (CLB Hà Nội), Nguyễn Văn Vĩ (CLB Thép Xanh Nam Định), Trương Tiến Anh, Nguyễn Lê Phát và Lê Ngọc Bảo (CLB Ninh Bình).

Để các cầu thủ có thời gian điều trị và phục hồi thể trạng, ban huấn luyện quyết định không triệu tập 5 trường hợp này trong đợt tập trung hiện tại. Việc điều chỉnh nhằm giúp các cầu thủ tránh nguy cơ quá tải, đồng thời bảo đảm quá trình hồi phục sau chấn thương.

Ở chiều ngược lại, hai gương mặt được bổ sung sẽ mang đến thêm lựa chọn cho ban huấn luyện. Hoàng Vĩnh Nguyên sinh năm 2002, trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của HAGL và từng được triệu tập vào đội tuyển U23 Việt Nam năm 2023. Tiền vệ này cũng từng có 5 tuần tập huấn tại CLB Cádiz B của Tây Ban Nha.

Sau thời gian thi đấu cho CLB TP.HCM, Vĩnh Nguyên trở lại khoác áo HAGL từ mùa giải 2025/26 và tiếp tục thi đấu cho đội bóng phố Núi đến nay.

Trong khi đó, Nguyễn Hồng Phúc sinh năm 2003, trưởng thành từ lò đào tạo Thể Công Viettel. Hậu vệ này từng khoác áo các đội tuyển trẻ Việt Nam, trong đó có đội U23 tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024.

Sau khi chuyển đến SHB Đà Nẵng, Hồng Phúc thường xuyên góp mặt trong đội hình chính của đội bóng sông Hàn tại V.League 2025/26. Quá trình thi đấu ở cấp độ trẻ và tích lũy kinh nghiệm tại sân chơi chuyên nghiệp giúp hậu vệ sinh năm 2003 có thêm cơ hội thể hiện năng lực ở đội tuyển quốc gia.

Việc điều chỉnh lực lượng lần này cũng nằm trong kế hoạch chuẩn bị dài hạn của ban huấn luyện. Sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) điều chỉnh lịch tổ chức Vòng chung kết Asian Cup 2027, chuyển thời gian dự kiến từ tháng 1/2027 sang giai đoạn 23/12/2027-21/1/2028, đội tuyển Việt Nam cần sắp xếp lại kế hoạch chuẩn bị để phù hợp với lịch thi đấu mới.

Trong bối cảnh đó, các đợt tập trung và thi đấu giao hữu quốc tế là dịp để ban huấn luyện rà soát lực lượng, đánh giá năng lực và khả năng thích ứng của các cầu thủ.

Những trận đấu tại Casper Cup 2026 sắp tới sẽ giúp đội tuyển có thêm cơ sở kiểm chứng khả năng đáp ứng yêu cầu chuyên môn của các nhân tố mới, từng bước xây dựng chiều sâu đội hình và bảo đảm tính kế thừa cho đội tuyển quốc gia.

(theo VFF)