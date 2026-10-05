Đội tuyển Việt Nam thua Malaysia, khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 ở vị trí thứ tư

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) đã nỗ lực trong suốt 90 phút của trận đấu. Ảnh: VFF

Bước vào trận đấu với Malaysia, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Kim Sang Sik quyết tâm giành chiến thắng để khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 theo cách tích cực. Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra những cơ hội đáng chú ý.

Ngay phút thứ 4, Hai Long có pha đột phá trước vòng cấm Malaysia rồi tung cú dứt điểm nhưng bóng đi chệch khung thành. Hai phút sau, Hoàng Đức tiếp tục thử vận may bằng một cú sút xa. Tuy nhiên, bóng chạm chân hậu vệ Malaysia và bật ra.

Dù các chân sút đội tuyển Việt Nam rất nỗ lực nhưng không thể dứt điểm thành công. Ảnh: VFF

Sau những phút đầu chịu sức ép, Malaysia dần lấy lại thế trận và tạo ra cơ hội nguy hiểm. Phút 35, từ sai lầm của hàng phòng ngự Việt Nam, Bergson tung cú sút căng và chìm. Thủ môn Lê Giang phải đổ người cứu thua cho đội nhà.

Đội tuyển Việt Nam có cơ hội đáng chú ý ở phút 42 khi Hai Long bị phạm lỗi ngay trước vòng cấm Malaysia. Tuy nhiên, cú đá phạt sau đó của tiền vệ này không đủ hiểm để đánh bại thủ môn Syihan Hazmi. Hiệp một khép lại với tỷ số 0-0.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 62. Fergus Tierney, cầu thủ vừa được tung vào sân bên phía Malaysia, nhận bóng trước vòng cấm rồi tung cú dứt điểm căng. Bóng xuyên qua khe chân Bùi Hoàng Việt Anh trước khi đi vào lưới, khiến thủ môn Lê Giang không kịp phản ứng.

Đội tuyển Việt Nam bị VAR từ chối 2 quả phạt đền. Ảnh: VFF

Sau bàn thua, đội tuyển Việt Nam đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Phút 73, trọng tài ban đầu cho Việt Nam hưởng phạt đền sau tình huống Văn Đô va chạm với Harith Haiqal trong vòng cấm. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, quyết định thổi phạt đền được hủy bỏ.

Đến phút 85, VAR một lần nữa được sử dụng sau tình huống gây tranh cãi trong vòng cấm Malaysia. Dù vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn không được hưởng phạt đền.

Trong những phút còn lại, các học trò của HLV Kim Sang Sik nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Malaysia. Trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 dành cho Malaysia.

Kết quả này giúp Malaysia giành vị trí thứ Ba tại FIFA ASEAN Cup 2026, trong khi đội tuyển Việt Nam kết thúc giải đấu ở vị trí thứ tư.