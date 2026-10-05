Đội tuyển Việt Nam thua Malaysia 0-1, đứng thứ tư ở FIFA ASEAN Cup 2026

Tối 5/10, đội tuyển Việt Nam thua Malaysia 0-1 trên sân vận động Gelora Bung Karno ở Jakarta (Indonesia). Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik xếp hạng tư chung cuộc tại FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là giải đấu thất bại đầu tiên của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Đội tuyển Việt Nam thua Malaysia 0-1.

Thống kê trận đấu chỉ ra rằng đội tuyển Việt Nam không lép vế về thế trận. Đội bóng của huấn luyện viên Kim Sang-sik kiểm soát bóng 51%, tung 14 cú sút so với 7 của Malaysia. Tuy nhiên, chỉ 4 pha dứt điểm của Việt Nam đi trúng đích và một nửa số cú sút được thực hiện từ ngoài vòng cấm. Malaysia tạo ít cơ hội hơn nhưng có 3 lần đưa bóng trúng cầu môn và tận dụng được một trong số đó.

Các cầu thủ Việt Nam nhập cuộc chủ động nhưng gặp khó trước hàng phòng ngự Malaysia chơi tập trung. Bergson là mối đe dọa lớn nhất đối với khung thành của Lê Giang Patrik. Tiền đạo Malaysia có hai tình huống đáng chú ý trong nửa cuối hiệp một, trong đó cú sút chìm sau sai lầm ở phần sân của đội tuyển Việt Nam buộc Lê Giang Patrik phải đổ người cứu thua.

Đội tuyển Việt Nam cũng tạo được sức ép ở những phút cuối. Ngô Đăng Khoa dứt điểm từ ngoài vòng cấm ở phút 45+3 nhưng bóng đi chệch khung thành, khiến hiệp một kết thúc với tỷ số 0-0.

Sau giờ nghỉ, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tìm cách khai thác hai biên, nhưng Malaysia mới là đội tạo ra bước ngoặt. Phút 62, Tierney nhận bóng trước vòng cấm, xoay người rồi dứt điểm nhanh khiến Lê Giang Patrik không kịp phản ứng, mở tỷ số 1-0.

Bị dẫn bàn, đội tuyển Việt Nam gia tăng sức ép và đưa Đình Bắc vào sân để cải thiện hàng công. Phút 73, Văn Đô ngã trong vòng cấm và trọng tài ban đầu chỉ tay vào chấm 11 m. Tuy nhiên, sau khi xem lại tình huống bằng VAR, trọng tài rút lại quyết định.

Đến cuối trận, các pha dứt điểm của Đình Bắc và đồng đội tiếp tục bị hàng thủ Malaysia hóa giải. Đội tuyển Việt Nam không tìm được bàn gỡ và thua 0-1. Đây là thất bại đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia kể từ năm 2014 (không tính trận thua 0-4 bị hủy do đối thủ gian lận).