Đội tuyển Việt Nam thử sức với hai đối thủ quốc tế tại Casper Cup 2026

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Thư ký VFF Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh, Casper Cup 2026 được tổ chức trong dịp FIFA Days tháng 11, đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam hướng tới Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Đại diện VFF và nhà tài trợ tại lễ công bố Giải bóng đá giao hữu quốc tế Casper Cup 2026. (Ảnh: VFF).

Thông qua các trận đấu quốc tế, ban huấn luyện có điều kiện đánh giá phong độ cầu thủ, kiểm nghiệm phương án chiến thuật và từng bước hoàn thiện lối chơi trước những nhiệm vụ quan trọng.

Đội tuyển Việt Nam dự kiến hội quân ngày 9/11, sau khi V.League hoàn thành vòng đấu thứ 7. Đây là thời điểm huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng các cộng sự lựa chọn những cầu thủ có phong độ tốt, đồng thời tạo cơ hội thử nghiệm các nhân tố mới.

Đại diện nhà tài trợ, ông Vũ Nam Phương, Giám đốc Kinh doanh toàn quốc Casper Việt Nam cho biết, doanh nghiệp mong muốn tiếp tục đồng hành cùng bóng đá Việt Nam, góp phần tạo thêm cơ hội thi đấu quốc tế và lan tỏa tinh thần thể thao tới cộng đồng.

Theo kế hoạch, giải diễn ra từ ngày 11 - 17/11 tại sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình). Ba đội tuyển gồm Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa và Cộng hòa Kyrgyz sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Casper Cup 2026 là cơ hội để đội tuyển Việt Nam cọ xát, hoàn thiện lực lượng hướng tới Asian Cup 2027.

Tại Casper Cup 2026, Đài Bắc Trung Hoa được đánh giá là đối thủ có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm. Đáng chú ý có tiền vệ Chen Po-liang, người sở hữu 98 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và ghi 25 bàn thắng.

Trong khi đó, Cộng hòa Kyrgyz được xem là thử thách đáng chú ý đối với đội tuyển Việt Nam. Đại diện Trung Á từng lọt vào vòng 16 đội Asian Cup 2019 và lần đầu giành quyền tham dự vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á.

Đội hình Cộng hòa Kyrgyz có nhiều cầu thủ chất lượng như Joel Kojo, Gulzhigit Alykulov, Valeriy Kichin và Odilzhon Abdurakhmanov. Trong đó, Abdurakhmanov đang thi đấu tại V.League trong màu áo CLB Thanh Hóa.

Với sự góp mặt của hai đội tuyển khách mời, Casper Cup 2026 được kỳ vọng mang đến những trận đấu có chất lượng chuyên môn, giúp đội tuyển Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, nâng cao khả năng cạnh tranh và chuẩn bị lực lượng hướng tới Asian Cup 2027.