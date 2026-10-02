Đội tuyển Việt Nam thắng Pakistan 4-2: Đình Bắc tạo khác biệt

Chiều 2/10, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 4-2 trước Pakistan trên sân vận động Gelora Bung Karno ở Jakarta (Indonesia). Thầy trò huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik kết thúc vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 ở vị trí thứ hai của bảng B. Đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia ở trận tranh hạng 3 của giải đấu.

Thống kê trận đấu nghiêng về đội tuyển Việt Nam nhưng sự áp đảo không rõ ràng. Đội tuyển Việt Nam vẫn có nhiều trục trặc, đặc biệt là ở hàng phòng ngự và khu vực giữa sân, để đối thủ ghi bàn trước. Chỉ khi Nguyễn Hai Long gỡ hòa ở đầu hiệp 2 và Nguyễn Đình Bắc vào sân tạo khác biệt, đội tuyển Việt Nam mới lật ngược tình thế.

Trong nửa đầu trận đấu, đội tuyển Việt Nam cầm bóng tới 64% và thực hiện 10 pha dứt điểm. Tuy nhiên, khả năng tranh chấp và tổ chức phòng ngự ở khu vực giữa sân thiếu chắc chắn khiến nhà đương kim vô địch Đông Nam Á gặp khó khăn.

Đội tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước Pakistan.

Không những vậy, sai lầm cá nhân liên tiếp của Hai Long và Ngọc Bảo khiến thủ môn Lê Giang Patrik phải vào lưới nhặt bóng. Ullah tận dụng cơ hội ghi bàn mở tỷ số ở phút 31, đưa Pakistan vượt lên.

Đội tuyển Việt Nam vẫn tạo được nhiều pha lên bóng nhưng chất lượng xử lý cuối cùng không tốt. Minh Hoàng bỏ lỡ cơ hội rõ ràng nhất ở phút bù giờ khi đã vượt qua thủ môn Pakistan nhưng dứt điểm ra ngoài khung thành trống. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Kim Sang-sik đưa Đình Bắc vào sân.

Đội tuyển Việt Nam tấn công tốt hơn. Bàn gỡ hòa sau pha xử lý khéo léo của Hai Long càng giúp anh và đồng đội giải tỏa áp lực. Đội tuyển Việt Nam tung ra 10 pha dứt điểm với tỷ lệ trúng đích 50% trong hiệp 2. Đình Bắc ghi 1 bàn và kiến tạo cho Hoàng Đức, Minh Hoàng lập công.

Các cầu thủ ở hàng tiền vệ và hậu vệ vẫn có một khoảnh khắc sơ hở, để cầu thủ đối phương thoải mái đột phá và sút xa. Bóng chạm chân Ullah đổi hướng mang về bàn thắng cho Pakistan. Dù vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn thắng 4-2 để đảm bảo vị trí thứ 2 tại bảng B.