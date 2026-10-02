Đội tuyển Việt Nam thắng Pakistan 4-2: Đình Bắc tạo khác biệt

Chiều 2/10, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 4-2 trước Pakistan trên sân vận động Gelora Bung Karno ở Jakarta (Indonesia). Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik kết thúc vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 ở vị trí thứ hai của bảng B. Đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia ở trận tranh hạng 3 của giải đấu.

●FIFA ASEAN Cup 2026

Việt Nam

4-2

Pakistan

Hai Long 50’

Hoàng Đức 57’

Đình Bắc 80’

Minh Hoàng 90+1’

KẾT THÚC

Ullah 31’, 88’

Thống kê trận đấu

55%Kiểm soát bóng45%

20Sút13

7Sút trúng đích4

2Phạt góc3

2Thẻ vàng1

0Thẻ đỏ0

Thống kê trận đấu nghiêng về đội tuyển Việt Nam nhưng sự áp đảo không rõ ràng. Đội tuyển Việt Nam vẫn có nhiều trục trặc, đặc biệt là ở hàng phòng ngự và khu vực giữa sân, để đối thủ ghi bàn trước. Chỉ khi Nguyễn Hai Long gỡ hòa ở đầu hiệp 2 và Nguyễn Đình Bắc vào sân tạo khác biệt, đội tuyển Việt Nam mới lật ngược tình thế.

Trong nửa đầu trận đấu, đội tuyển Việt Nam cầm bóng tới 64% và thực hiện 10 pha dứt điểm. Tuy nhiên, khả năng tranh chấp và tổ chức phòng ngự ở khu vực giữa sân thiếu chắc chắn khiến nhà đương kim vô địch Đông Nam Á gặp khó khăn.

Đội tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước Pakistan. (Ảnh: VFF)

Không những vậy, sai lầm cá nhân liên tiếp của Hai Long và Ngọc Bảo khiến thủ môn Lê Giang Patrik phải vào lưới nhặt bóng. Ullah tận dụng cơ hội ghi bàn mở tỷ số ở phút 31, đưa Pakistan vượt lên.

Đội tuyển Việt Nam vẫn tạo được nhiều pha lên bóng nhưng chất lượng xử lý cuối cùng không tốt. Minh Hoàng bỏ lỡ cơ hội rõ ràng nhất ở phút bù giờ khi đã vượt qua thủ môn Pakistan nhưng dứt điểm ra ngoài khung thành trống. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Kim Sang-sik đưa Đình Bắc vào sân.

Đội tuyển Việt Nam tấn công tốt hơn. Bàn gỡ hòa sau pha xử lý khéo léo của Hai Long càng giúp anh và đồng đội giải tỏa áp lực. Đội tuyển Việt Nam tung ra 10 pha dứt điểm với tỷ lệ trúng đích 50% trong hiệp 2. Đình Bắc ghi 1 bàn và kiến tạo cho Hoàng Đức, Minh Hoàng lập công.

Các cầu thủ ở hàng tiền vệ và hậu vệ vẫn có một khoảnh khắc sơ hở, để cầu thủ đối phương thoải mái đột phá và sút xa. Bóng chạm chân Ullah đổi hướng mang về bàn thắng cho Pakistan. Dù vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn thắng 4-2 để đảm bảo vị trí thứ 2 tại bảng B.

Việt Nam

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Lê Giang Patrik

TM

2

Lê Bảo Ngọc

3

Cao Pedant Quang Vinh

7

Phạm Xuân Mạnh

10

Đỗ Hoàng Hên

11

Williams Minh Hoàng

13

Nguyễn Tài Lộc

14

Nguyễn Hoàng Đức

ĐT

15

Trương Tiến Anh

18

Nguyễn Hai Long

20

Bùi Hoàng Việt Anh

DỰ BỊ

4

Lê Văn Đô

5

Adou Minh

6

Nguyễn Nhật Minh

8

Lê Phạm Thành Long

9

Võ Hoàng Minh Khoa

9

Nguyễn Đình Bắc

16

Ngô Đăng Khoa

21

Trần Trung Kiên

22

Phan Tuấn Tài

23

Nguyễn Văn Việt

Pakistan

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Yousuf Butt

TM

3

Mohib Ullah

4

Abdulla Iqbal

ĐT

5

Easah Suliman

8

Abdul Shahzad

9

Hayyaan Khattak

11

Shayak Dost

13

Ali Akbar Khan

14

Abdul Rehman

17

Ali Agha

21

Haris Zeb

DỰ BỊ

6

Abdullah Shah

7

Kaleem Ullah

10

Alamgir Ghazi

12

Mamoon Moosa Khan

15

Umar Nawaz

16

Syed Ali Raza

18

Abdul Samad

20

Saqib Hanif

22

Hassan Ali

23

Ali Khan Niazi

Thông tin trước trận Việt Nam vs Pakistan

Đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam và Pakistan đối đầu ở cấp đội tuyển quốc gia. Vì không có dữ liệu đối đầu trực tiếp, tương quan giữa hai đội chủ yếu được đánh giá thông qua phong độ, lực lượng và những gì đã thể hiện tại giải năm nay.

Thất bại 0-2 trước Thái Lan ở lượt trận thứ hai khiến chuỗi 27 trận bất bại của đội tuyển Việt Nam khép lại. Kết quả này đồng thời khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik không còn khả năng cạnh tranh vé vào chung kết. Tuy nhiên, đội tuyển vẫn còn mục tiêu ở lượt đấu cuối khi cần giành chiến thắng trước Pakistan để chắc chắn kết thúc bảng B ở vị trí thứ hai.

Đội tuyển Việt Nam đối đầu với Pakistan trong lượt trận cuối bảng B FIFA ASEAN Cup.

Pakistan cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Ở lượt trận thứ hai, đội bóng Nam Á cầm hòa Philippines 2-2 dù bị dẫn hai bàn trong hiệp một. Reyes và Kristensen lần lượt lập công ở phút 25 và 31 cho Philippines, nhưng Akbar Khan rút ngắn tỷ số ngay đầu hiệp hai trước khi Shahzad ghi bàn gỡ hòa ở phút 62. Màn ngược dòng này giúp Pakistan có thêm sự tự tin trước cuộc đối đầu Việt Nam.

Trong khi đó, Việt Nam có 3 điểm sau hai lượt trận và đang đứng thứ hai bảng B. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik mở màn bằng chiến thắng 1-0 trước Philippines, sau đó để thua Thái Lan 0-2. Vì vậy, trận gặp Pakistan là cơ hội để đội tuyển tìm lại chiến thắng và bảo vệ vị trí hiện tại.