Đội tuyển Việt Nam thắng đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa bằng đội hình trẻ

Tối 11-11, trên sân Thiên Trường (Ninh Bình), đội tuyển Việt Nam chạm trán đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa tại trận mở màn Giải bóng đá giao hữu quốc tế 2026.

Đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Trong bối cảnh nhiều cầu thủ trụ cột gặp chấn thương và quá tải sau quãng thời gian thi đấu liên tục, huấn luyện viên Kim Sang-sik trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ và mới tập trung đội tuyển Việt Nam. Trên hàng công là tiền đạo nhập tịch Olaha Mạnh Đức đá cặp với Đình Bắc. Ở hàng hậu vệ, cầu thủ kỳ cựu Thành Chung kết hợp với 2 gương mặt lứa U23 là Lý Đức và Nhật Minh. Hàng tiền vệ có sự góp mặt của Quốc Cường, Ngọc Sơn, Hồng Phúc, Minh Đức.

Các tuyển thủ Việt Nam (áo đỏ) thi đấu lấn lướt trước đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa. Ảnh: QUANG ĐƯƠNG

Sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc tự tin và sớm tạo ra thế trận tấn công nhỉnh hơn. Phút 15, Đình Bắc thực hiện pha sút hàng rào từ cự ly gần 30m nhưng bóng đi quá cao so với khung thành đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa.

Phút 21, Hồng Phúc thoát xuống ở biên phải, xâm nhập vòng cấm trước khi căng ngang để Olaha Mạnh Đức thoải mái băng vào đệm bóng cận thành tung lưới thủ môn Huang Chiu-Lin, mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam.

Olaha Mạnh Đức mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: QUANG ĐƯƠNG

Sau bàn thắng mở tỷ số, lối chơi tấn công của đội tuyển Việt Nam thanh thoát hơn. Phút 25, Đình Bắc dứt điểm trong vòng cấm nhưng bóng lại đi chệch khung thành Đài Bắc Trung Hoa trong gang tấc. Tới phút 31, Minh Khoa tung ra cú dứt điểm chân phải trong vòng cấm khiến thủ môn Huang Chiu-Lin không thể bắt dính bóng nhưng hậu vệ Đài Bắc Trung Hoa đã kịp thời giải nguy.

Sau quãng thời gian phòng ngự rình rập, đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa có cơ hội ngon ăn ở phút 45. Tian-Long thoải mái tung ra cú volley chân phải một chạm đầy quyết đoán từ tuyến hai nhưng rất may cho đội tuyển Việt Nam là bóng đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Lê Giang Patrik.

Bước sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam có 3 sự thay đổi người khi Văn Khang, Việt Cường cùng Vĩnh Nguyên được huấn luyện viên Kim Sang-sik tung vào sân thế chỗ Minh Phúc, Minh Khoa và Ngọc Sơn.

Duy trì thế trận tấn công vượt trội, việc đội tuyển Việt Nam có thêm bàn thắng là điều tất yếu. Phút 58, Đình Bắc đột phá ở cánh trái, xâm nhập vòng cấm và đi bóng lắt léo trong vòng vây 2 hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm kỹ thuật nâng tỷ số lên 2-0.

Đình Bắc (số 7) nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: QUANG ĐƯƠNG

Những phút còn lại, đội tuyển Việt Nam chủ động giảm nhịp độ tấn công nhưng vẫn tạo ra cơ hội nguy hiểm. Trong đó, tình huống Văn Tùng đánh đầu cận thành đưa bóng đi vọt xà ngang ở phút 88 là đáng tiếc nhất. Trong khi đó các tuyển thủ Đài Bắc Trung Hoa vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự phản công chặt. Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam giành thắng lợi với tỷ số 2-0.

Ở lượt trận thứ 2 Giải bóng đá giao hữu quốc tế 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với đội tuyển Kyrgyzstan vào lúc 19 giờ ngày 17-11. Trước đó vào 19 giờ ngày 14-11, đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa chạm trán đội tuyển Kyrgyzstan.