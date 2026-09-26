Đội tuyển Việt Nam thắng đội Philippines ở trận ra quân FIFA ASEAN Cup

Đình Bắc, Williams Minh Hoàng và Adou Minh là những cầu thủ được nhiều cổ động viên Indonesia chú ý. Ảnh: VFF

Bước vào trận đấu thuộc bảng B - Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn Philippines. Tuy nhiên, ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng áo đỏ đã gặp khó trong việc triển khai lối chơi.

Mặt sân trơn do mưa lớn khiến các cầu thủ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong những pha xử lý bóng và phối hợp. Việc Hoàng Đức vắng mặt cũng phần nào ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát và thoát pressing ở khu vực giữa sân.

Trong thế trận không thực sự vượt trội, đội tuyển Việt Nam bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 25. Lee Williams Minh Hoàng thoát xuống sau đường chọc khe của Lê Phạm Thành Long rồi căng ngang vào trong. Bóng chạm một cầu thủ Philippines trước khi tìm đến vị trí của Đình Bắc. Tiền đạo số 9 không bỏ lỡ cơ hội, dễ dàng đệm bóng tung lưới đối phương, đưa Việt Nam vượt lên dẫn 1-0.

Một trận đấu không hề dễ dàng của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Sau bàn thua, Philippines chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép nhưng hàng phòng ngự Việt Nam duy trì được sự tập trung, tổ chức bọc lót khá tốt và hạn chế các tình huống nguy hiểm trước khung thành.

Không tạo được thêm nhiều cơ hội đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam bước vào giờ nghỉ với lợi thế mong manh 1-0.

Sang hiệp hai, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang Sik có cơ hội gia tăng cách biệt ở phút 58. Đình Bắc thoát xuống đối mặt thủ môn Philippines nhưng không thể tận dụng thành công.

Chỉ ít phút sau, đội tuyển Việt Nam chịu tổn thất khi Xuân Son bị đau sau một tình huống va chạm và phải rời sân ở phút 60. Hai Long được tung vào sân thay thế.

Đình Bắc là người ghi bàn thắng đầu tiên cho tuyển Việt Nam trong chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Đến phút 70, huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục có những điều chỉnh nhân sự. Khoa Ngô được trao cơ hội vào sân, đánh dấu lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Việt Nam. Võ Hoàng Minh Khoa cũng được đưa vào sân nhằm tăng cường sức chiến đấu cho tuyến giữa.

Những phút cuối trận diễn ra căng thẳng khi Philippines gia tăng sức ép. Phút 75, Jesper Nyholm nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Khoa Ngô. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài thay đổi quyết định và cầu thủ Philippines không phải nhận thẻ đỏ.

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục phải chống đỡ những đợt lên bóng của đối phương. Phút 83, Kenji Nishioka đưa bóng vào lưới Việt Nam, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Trong những phút còn lại, Philippines nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Việt Nam. Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 1-0, qua đó có khởi đầu thuận lợi tại bảng B - Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026.

Dù giành trọn 3 điểm, màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam cho thấy thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik còn nhiều việc phải làm, đặc biệt ở khả năng kiểm soát thế trận và tận dụng cơ hội trong những trận đấu tiếp theo.