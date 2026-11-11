Đội tuyển Việt Nam thắng Đài Loan (Trung Quốc) 2-0

Nguyễn Đình Bắc ăn mừng cùng Olaha Mạnh Đức. (Ảnh: VFF)

Bước vào trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc), huấn luyện viên Kim Sang Sik trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ và những cầu thủ lần đầu được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn về thứ hạng FIFA, đội tuyển Việt Nam chủ động kiểm soát bóng, tổ chức tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Trong khi đó, Đài Loan (Trung Quốc) lựa chọn lối chơi phòng ngự số đông, tập trung bảo vệ khu vực trước vòng cấm và chờ đợi cơ hội phản công.

Dù chiếm ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng, đội tuyển Việt Nam gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương ở những phút đầu. Sự thiếu ăn ý giữa các vị trí, đặc biệt là những cầu thủ mới lần đầu thi đấu cùng nhau, khiến một số tình huống phối hợp chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

Olaha Mạnh Đức ghi bàn trong trận ra mắt đội tuyển

Sau những nỗ lực tổ chức tấn công, đội tuyển Việt Nam có bàn thắng mở tỷ số ở phút 22. Từ một tình huống lên bóng của đội chủ nhà, Olaha Mạnh Đức tận dụng cơ hội dứt điểm, đưa bóng vào lưới Đài Loan (Trung Quốc).

Bàn thắng mang ý nghĩa đặc biệt đối với tiền đạo này khi anh lập công ngay trong lần đầu khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Có được lợi thế dẫn trước, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang Sik tiếp tục duy trì sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng thứ hai.

Trong một tình huống tấn công đáng chú ý, Minh Phúc có cơ hội gia tăng cách biệt nhưng không thể tận dụng thành công.

Ở chiều ngược lại, Đài Loan (Trung Quốc) nỗ lực tổ chức phản công mỗi khi giành được bóng. Tuy nhiên, các đợt lên bóng của đội khách chưa đủ sắc bén để tạo ra những tình huống thực sự nguy hiểm trước khung thành thủ môn Lê Giang.

Hiệp 1 khép lại với lợi thế dẫn trước 1-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam.

Đình Bắc ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà

Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Kim Sang Sik thực hiện một số điều chỉnh nhân sự nhằm tăng cường khả năng tấn công và tạo thêm cơ hội thi đấu cho các cầu thủ.

Văn Khang, Việt Cường và Vĩnh Nguyên lần lượt được tung vào sân ngay đầu hiệp hai, thay thế Minh Phúc, Ngọc Sơn và Minh Khoa.

Những thay đổi này giúp đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận chủ động, đồng thời tạo thêm sức ép lên hàng phòng ngự Đài Loan (Trung Quốc).

Phút 58, từ đường chuyền của đồng đội, Nguyễn Đình Bắc thoát xuống, thực hiện pha dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Bàn thắng của Đình Bắc giúp đội chủ nhà củng cố lợi thế, đồng thời giải tỏa áp lực trong việc tìm kiếm bàn thắng thứ hai sau nhiều tình huống tấn công.

Trong khoảng thời gian còn lại, đội tuyển Việt Nam chủ động điều tiết nhịp độ trận đấu, duy trì quyền kiểm soát bóng và hạn chế những cơ hội phản công của đối phương.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik tiếp tục điều chỉnh lực lượng khi lần lượt đưa Văn Tùng và Thanh Nhàn vào sân, tạo điều kiện để các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Dù không có thêm bàn thắng, đội tuyển Việt Nam vẫn bảo toàn lợi thế dẫn trước hai bàn cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Đài Loan (Trung Quốc), qua đó có khởi đầu thuận lợi tại Casper Cup 2026.

Bên cạnh kết quả, trận đấu còn mang ý nghĩa tích cực trong quá trình thử nghiệm lực lượng của huấn luyện viên Kim Sang Sik. Việc nhiều cầu thủ trẻ và những gương mặt mới được trao cơ hội thi đấu giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá năng lực, khả năng phối hợp và mức độ đáp ứng yêu cầu chuyên môn ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Đáng chú ý, Olaha Mạnh Đức để lại dấu ấn bằng bàn thắng ngay trong trận ra mắt, trong khi Nguyễn Đình Bắc tiếp tục cho thấy khả năng tận dụng cơ hội trên hàng công.

Chiến thắng trước Đài Loan (Trung Quốc) cũng tạo đà tâm lý thuận lợi để đội tuyển Việt Nam tiếp tục chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Cộng hòa Kyrgyzstan, trận đấu còn lại của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik trong năm 2026.

Đội hình thi đấu Việt Nam: Lê Giang, Hồng Phúc, Lý Đức, Thành Chung, Minh Phúc (Văn Khang, 46’), Nhật Minh, Ngọc Sơn (Việt Cường, 46’), Minh Khoa (Vĩnh Nguyên, 46’), Quốc Cường, Đình Bắc (Thanh Nhàn, 86’), Olaha Mạnh Đức (Văn Tùng, 74’). Đài Loan (Trung Quốc): Huang Chiu Lin, Tiao Tian Long, Kou Po Wei, Chien Po Ting, Kao Jing Hang, Tsai Meng Cheng, Chen Hao Wei, Chen Po Liang (Wu Chung Chin, 72’), Yu Yao Hsing (Lai Yi Chao, 72’), Huang Wei Chieh (Yang Chao Jing, 79’), Estama Benchy.