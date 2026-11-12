Đội tuyển Việt Nam thắng 2-0 Đài Bắc Trung Hoa: Olaha Mạnh Đức và Đình Bắc ghi bàn

Đội tuyển Việt Nam khép lại trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa tại Casper Cup 2026 bằng chiến thắng 2-0. Olaha Mạnh Đức mở tỷ số trong hiệp một trước khi Đình Bắc ấn định kết quả bằng pha xử lý và dứt điểm quyết đoán sau giờ nghỉ.

Đình Bắc ghi bàn nâng tỷ số 2-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra cơ hội. Phút 8, Đình Bắc chọc khe cho Minh Phúc nhưng đường chuyền hơi nhẹ khiến đồng đội không thể tiếp bóng. Phút 20, Đình Bắc đá nối trong vòng cấm sau đường bóng được câu vào, buộc thủ môn Đài Bắc Trung Hoa phải bay người cứu thua.

Sức ép của đội chủ nhà được cụ thể hóa ở phút 21. Ngọc Sơn cướp bóng, Olaha Mạnh Đức nhanh chóng chuyền cho Hồng Phúc. Sau đó, Hồng Phúc trả ngược để Olaha Mạnh Đức tung cú sút chìm, đưa đội tuyển Việt Nam vượt lên dẫn 1-0.

Đội tuyển Việt Nam thắng 2-0 Đài Bắc Trung Hoa tại giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026.

Trong phần còn lại của hiệp một, Minh Phúc có cơ hội nhưng dứt điểm chệch cột dọc. Phút 41, Đình Bắc tận dụng tình huống thủ môn đối phương ra ngoài vòng cấm phá bóng để thử vận may sút xa, nhưng cú sút đi ra ngoài. Phía bên kia, Tiao Tian Long cũng bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa với pha vô lê ở phút 45.

Sang hiệp hai, đội tuyển Việt Nam tiếp tục kiểm soát thế trận. Phút 58, Đình Bắc nhận đường chọc khe của Văn Khang, thoát xuống đối mặt hai cầu thủ Đài Bắc Trung Hoa rồi dùng chân phải sút căng vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-0.

Những phút cuối, đội tuyển Việt Nam vẫn tìm kiếm thêm bàn thắng. Phút 83, Văn Tùng không thể khống chế đường chọc khe của Vĩnh Nguyên. Đến phút 88, tiền đạo này đánh đầu mạnh sau quả tạt vào vòng cấm nhưng bóng đi chệch khung thành. Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa.