Đội tuyển Việt Nam tăng cường lực lượng cho giải giao hữu quốc tế

Đó là tiền đạo Nguyễn Đăng Dương (Hưng Yên FC), tiền vệ Lê Quốc Nhật Nam (Thể Công-Viettel) và hậu vệ Nguyễn Đức Anh (Hà Nội FC).

Nguyễn Đức Anh (trang phục màu trắng) thi đấu trong màu áo U23 Việt Nam. Ảnh: VFF

Đây đều là những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu tại các cấp độ đội tuyển trẻ quốc gia, đồng thời đang tích lũy kinh nghiệm ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Nguyễn Đăng Dương từng khoác áo U19, U20 và U23 Việt Nam, trong đó có dấu ấn tại đội hình U23 Việt Nam giành chức vô địch Giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á 2023.

Trong khi đó, Lê Quốc Nhật Nam từng góp mặt trong thành phần U22 Việt Nam tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á 2023 tại Campuchia, giành huy chương đồng. Tiền vệ sinh năm 2001 hiện đang thi đấu trong màu áo Thể Công-Viettel.

Ở hàng phòng ngự, Nguyễn Đức Anh là gương mặt trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của Hà Nội FC. Hậu vệ sinh năm 2003 được triệu tập vào đội tuyển U20 và U23 Việt Nam, có cơ hội tích lũy kinh nghiệm qua những giải đấu quốc tế ở cấp độ trẻ.

Việc bổ sung 3 cầu thủ ở các vị trí tiền đạo, tiền vệ và hậu vệ giúp huấn luyện viên Kim Sang-sik có thêm lựa chọn nhân sự, đồng thời tiếp tục đánh giá năng lực, phong độ của các cầu thủ trong quá trình xây dựng lực lượng trong dài hạn cho đội tuyển Việt Nam.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 8-11 tại Ninh Bình, sau đó tham dự Giải bóng đá giao hữu quốc tế 2026, diễn ra từ ngày 11 đến 17-11 tại sân vận động Thiên Trường. Giải quy tụ đội tuyển Việt Nam cùng 2 đội khách mời là Kyrgyzstan và Đài Bắc - Trung Hoa.