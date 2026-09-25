Đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026: Khi bộ khung là điểm tựa

Sự ổn định trong cách vận hành, chiều sâu nhân sự và khả năng thích ứng của các tuyển thủ sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định sức cạnh tranh của đội tuyển.

Cần sự ổn định của bộ khung

HLV Kim Sang-sik đã triệu tập 23 cầu thủ chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. So với lực lượng vừa bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026, danh sách lần này không có quá nhiều xáo trộn.

Với thời gian chuẩn bị không nhiều, đội tuyển Việt Nam đang hướng đến sự ổn định bộ khung để chuẩn bị cho giải đấu ngắn ngày tại Indonesia. Ảnh: Minh Dân

Bên cạnh phần lớn những gương mặt đã tạo nên bộ khung ở giải đấu trước, đội tuyển đón sự trở lại của Nguyễn Văn Việt, Lê Ngọc Bảo và Cao Pendant Quang Vinh. Những bổ sung này mang đến thêm phương án xoay tua, đồng thời tạo sức cạnh tranh ở các vị trí.

Đáng chú ý hơn cả là sự xuất hiện của Nguyễn Adou Leygley Minh và Williams Minh Hoàng, những nhân tố mới có thể đem đến thêm lựa chọn chiến thuật cho HLV Kim Sang-sik.

Đội tuyển Việt Nam hội quân ngày 21.9, lên đường sang Indonesia ngày 23.9 và chỉ ba ngày sau sẽ gặp Philippines. Quỹ thời gian chuẩn bị gần như không cho phép Ban huấn luyện tiến hành những thay đổi lớn về chiến thuật. Vì vậy, việc duy trì bộ khung quen thuộc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Khi các cầu thủ đã hiểu cách tổ chức lối chơi, vị trí của mình trong hệ thống cũng như cách phối hợp với những đồng đội xung quanh, HLV Kim Sang-sik có thể tập trung vào những vấn đề mang tính quyết định như tốc độ triển khai bóng, khả năng chuyển trạng thái, pressing và hiệu quả trong các tình huống cố định. Điều này càng quan trọng khi FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra với mật độ cao.

Việt Nam lần lượt gặp Philippines, Thái Lan và Pakistan chỉ trong khoảng một tuần. Nếu đứng đầu bảng, đội tuyển còn phải thi đấu trận chung kết ngày 5.10. Mật độ ba ngày một trận đòi hỏi HLV Kim Sang-sik phải tính toán kỹ khả năng xoay tua, nhưng đồng thời vẫn phải duy trì tính liên kết và ổn định của đội hình.

Trận gặp Thái Lan ngày 29.9 nhiều khả năng là bài kiểm tra quan trọng nhất đối với bộ khung của đội tuyển Việt Nam. Sau hai lần liên tiếp thất bại trước Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup, Thái Lan chắc chắn có thêm động lực khi bước vào giải đấu thuộc hệ thống FIFA với lực lượng gần như mạnh nhất.

Do vậy mà kinh nghiệm và sự ăn ý của những trụ cột sẽ trở thành “tài sản” quan trọng. Đội tuyển Việt Nam không chỉ cần những cá nhân có phong độ cao mà còn phải duy trì được cấu trúc lối chơi trước sức ép lớn. Những gương mặt mới có thể tạo ra khác biệt, nhưng để phát huy hiệu quả, họ cần hòa nhập nhanh vào hệ thống đã được xây dựng.

Vì thế, bài toán của HLV Kim Sang-sik không đơn thuần là chọn những cầu thủ tốt nhất, mà là duy trì một bộ khung đủ ổn định để vận hành trơn tru, đồng thời có phương án thay thế khi lịch thi đấu khắc nghiệt.

Đủ phương án để xoay tua

Lực lượng đội tuyển Việt Nam đã có không ít biến động trước ngày tập trung, nhưng chắc chắn HLV Kim Sang-sik sẽ cố gắng duy trì nguyên tắc mỗi vị trí có ít nhất hai phương án. Đây là yêu cầu quan trọng khi FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra với mật độ dày, buộc Ban huấn luyện phải tính toán nhân sự cho từng trận đấu.

HLV Kim Sang-sik có thể yên tâm phần nào về nhân sự trên hàng công. Sự xuất hiện của Việt kiều Williams Minh Hoàng giúp đội có thêm phương án dự phong cho vị trí tiền đạo mục tiêu Nguyễn Xuân Son - người đã gặp vấn đề về thể trạng trước ngày hội quân. Cả hai đều sở hữu thể hình tốt, mạnh trong tranh chấp và không chiến.

Cùng với đó, Hai Long, Tài Lộc và Ngô Đăng Khoa có thể đảm nhiệm vai trò dự phòng cho Đình Bắc và Hoàng Hên. Hai Long và Đăng Khoa đều là những cầu thủ có tốc độ, khả năng di chuyển linh hoạt, trong khi Tài Lộc thiên về kỹ thuật và xử lý bóng.

Ở tuyến giữa, Hoàng Đức và Thành Long sẽ tiếp tục đóng vai trò tổ chức, trong khi Anh Khoa - người được gọi thay Quang Hải là phương án để tạo khác biệt ở nửa sau trận đấu. Khi cần tăng sức chiến đấu từ xa, Adou Minh có thể được đẩy lên đá tiền vệ đánh chặn.

Hai biên cũng có những phương án tương đối rõ ràng. Cánh trái là cuộc cạnh tranh giữa Cao Pendant Quang Vinh và Phan Tuấn Tài. Cánh phải, Tiến Anh là vị trí không thể thay thế, nhưng Lê Văn Đô và Xuân Mạnh vẫn có thể đảm nhiệm khi cần.

Nhưng hàng thủ mang đến nhiều nỗi lo nhất cho HLV Kim Sang-sik khi Đoàn Văn Hậu vắng mặt, trong khi Văn Vĩ và Thành Chung gặp chấn thương. Tuy nhiên, thay vì bổ sung ồ ạt, HLV Kim Sang-sik vẫn ưu tiên những cầu thủ có khả năng đảm nhiệm nhiều vai trò, qua đó duy trì tính liên kết của hệ thống.

Ở vị trí trung vệ, Việt Anh, Xuân Mạnh và Adou Minh nhiều khả năng tạo thành bộ ba chính, với Nhật Minh và Ngọc Bảo dự phòng. Khi cần, Cao Pendant Quang Vinh cũng có thể chơi vị trí trung vệ lệch trái. Đây là chiều sâu vừa đủ và HLV Kim Sang-sik cũng hiếm khi thay cả hệ thống trung vệ cùng lúc nếu không có vấn đề về thể lực hoặc chuyên môn.

Trong khung thành, Lê Giang Patrik có phương án dự phòng là Trần Trung Kiên. Thủ môn HAGL sở hữu chiều cao 1,91m và những phẩm chất phù hợp, chỉ thiếu kinh nghiệm quốc tế so với đàn anh.

Nhìn tổng thể, đội tuyển Việt Nam chưa hẳn có chiều sâu đồng đều ở mọi vị trí, nhưng khả năng một cầu thủ đảm nhiệm nhiều vai trò đang giúp HLV Kim Sang-sik có thêm “chìa khóa” xoay tua. Với lịch thi đấu dày, đó có thể là yếu tố quan trọng để duy trì sức cạnh tranh qua từng trận đấu.