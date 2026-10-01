Đội tuyển Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng trước Pakistan

HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu giành chiến thắng trước Pakistan. (Ảnh: Lê Minh Hưởng/TTXVN)

Phát biểu trước lượt cuối vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026, huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành chiến thắng trước Pakistan.

Trả lời truyền thông, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết toàn đội đã nhanh chóng trở lại với đường ray chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng vòng bảng. Các cầu thủ đã xem lại băng hình và phân tích đối thủ Pakistan, đội tuyển mà Việt Nam chưa từng chạm trán trước đây.

“Dù chúng ta không thể góp mặt ở trận chung kết, nhưng trước mắt toàn đội là lượt trận thứ ba vòng bảng gặp Pakistan. Các cầu thủ đã xem lại băng hình phân tích về đối thủ này. Đây cũng là lần đầu tiên chúng ta chạm trán Pakistan, mục tiêu bắt buộc vẫn là phải giành chiến thắng," ông Kim Sang-sik chia sẻ.

Đánh giá về mục tiêu cụ thể ở trận đấu với Pakistan, vị "thuyền trưởng" người Hàn Quốc nhấn mạnh toàn đội cần vượt qua sự tiếc nuối sau thất bại trước Thái Lan và hướng tới một màn trình diễn tốt hơn.

“Ngày mai là lượt trận thứ ba của vòng bảng. Chúng ta cần một chiến thắng để có thể bước vào trận tranh hạng Ba. Vì vậy, mục tiêu hàng đầu chắc chắn là chiến thắng. Dù ở lượt trận thứ hai chúng ta để thua Thái Lan, nhưng toàn đội cần phải vượt qua sự tiếc nuối đó,” ông khẳng định. "Ngày mai gặp Pakistan, mục tiêu của chúng tôi là thi đấu với một lối chơi tốt hơn và giành trọn chiến thắng."

Về tình hình của thủ môn Le Giang Patrik, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết ban huấn luyện vẫn đang theo dõi và đánh giá thêm về chấn thương mà thủ thành này gặp phải trong trận gặp Thái Lan.

“Hiện tại ban huấn luyện đang kiểm tra lại thể trạng của cậu ấy. Thông qua buổi tập hôm nay cũng như theo dõi tình hình ngày mai, tôi sẽ cùng đội ngũ bác sỹ và trợ lý huấn luyện viên Lee Woon-jae thảo luận kỹ lưỡng trước khi quyết định ngày mai có sử dụng Patrick hay không,” huấn luyện viên Kim Sang-sik nói.

Đội tuyển Việt Nam tập luyện trước trận đấu gặp Pakistan. (Ảnh: Lê Minh Hưởng/TTXVN)

Huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã trực tiếp đến sân cũng như theo dõi và cổ vũ đội tuyển qua truyền hình. “Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới rất nhiều người hâm mộ đã trực tiếp đến sân cổ vũ cũng như các khán giả đang theo dõi qua truyền hình. Thật tiếc khi đội bóng đã thất bại ở trận gặp Thái Lan vừa rồi. Tôi rất mong người hâm mộ sẽ tiếp tục đồng hành, cổ vũ và tiếp thêm động lực cho các cầu thủ cho đến những trận đấu cuối cùng”.

“Chúng tôi sẽ chuẩn bị thật tốt cho trận gặp Pakistan cũng như trận tranh hạng Ba sau đó, nỗ lực hết sức để mang lại niềm vui chiến thắng cho mọi người,” chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Pakistan sẽ diễn ra lúc 16h ngày 2/10 trên sân Gelora Bung Karno, Jakarta.

Cục diện các bảng đấu FIFA ASEAN Cup 2026

Trước lượt trận cuối cùng, đội tuyển Thái Lan đang dẫn đầu bảng B với 6 điểm tuyệt đối, qua đó sớm giành quyền góp mặt ở chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam đang xếp thứ 2 bảng B với 3 điểm, nhưng sẽ phải cạnh tranh vị trí nhì bảng chung cuộc với hai đối thủ Pakistan và Philippines (hiện đang cùng có được 1 điểm).

Với cục diện hiện tại, "các chiến binh sao Vàng" chỉ cần hòa đội tuyển Pakistan ở lượt cuối là sẽ kết thúc ở vị trí nhì bảng. Tuy nhiên, mục tiêu mà thầy trò ông Kim Sang-sik hướng đến là chiến thắng.

Nếu đứng nhì bảng B, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 với đội nhì bảng A (Indonesia hoặc Malaysia hoặc Singapore).

Trước lượt trận cuối bảng A, đội tuyển Malaysia đang cùng có 4 điểm như chủ nhà Indonesia, nhưng tạm giữ đầu bảng nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+3 so với +2).

Tuy nhiên, ở lượt trận cuối cùng, đội tuyển Malaysia phải đối mặt nhiều thách thức khi đối thủ của họ là Singapore, đội tuyển đang có 3 điểm và vẫn còn cơ hội cạnh tranh tấm vé vào chung kết.

Trong khi đó, đội tuyển Indonesia chỉ phải gặp đối thủ yếu nhất bảng là Afghanistan, đội bóng không còn mục tiêu cạnh tranh ở giải đấu này./.