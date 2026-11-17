Sáng 17/11, đội tuyển Việt Nam nhận thông tin tích cực khi vươn lên vị trí thứ 98 trên bảng xếp hạng FIFA. Theo số liệu mới nhất, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik hiện có 1.233,64 điểm, tăng một bậc so với vị trí trước đó.

Tuyển Việt Nam tăng một bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Mới đây, đội tuyển Việt Nam đánh bại Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 2-0 tại trận mở màn giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Trong trận đấu này, tiền đạo nhập tịch Olaha Mạnh Đức ghi bàn mở tỷ số, trước khi Nguyễn Đình Bắc lập công để ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà.

Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik được cộng thêm 2,35 điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Tuy nhiên, thời điểm đó, đội tuyển Việt Nam vẫn đứng thứ 99 thế giới. Bước ngoặt xuất hiện khi Mozambique bất ngờ để thua Ethiopia với tỷ số 0-1 tại vòng loại Cúp bóng đá châu Phi (CAN) 2027.

Trước trận đấu, Mozambique đứng thứ 98 thế giới, trong khi Ethiopia chỉ xếp thứ 147. Với khoảng cách lớn về thứ hạng, Mozambique được đánh giá cao hơn đối thủ. Dù vậy, đội bóng này đã phải nhận thất bại với cách biệt tối thiểu. Kết quả này khiến Mozambique bị trừ 16,52 điểm, qua đó giảm tổng điểm tích lũy xuống còn 1.221,71.

Việc mất nhiều điểm khiến Mozambique tụt hai bậc xuống vị trí thứ 100 thế giới. Đây cũng là một trong những nguyên nhân trực tiếp giúp đội tuyển Việt Nam cải thiện thứ hạng dù không thi đấu.

Bên cạnh đó, Tajikistan cũng có sự thay đổi về vị trí sau khi đánh bại Oman với tỷ số 1-0 tại King's Cup 2026 được tổ chức ở Thái Lan. Chiến thắng trước đối thủ được đánh giá cao hơn giúp Tajikistan nhận thêm 5,80 điểm, nâng tổng điểm lên 1.224,68. Đội bóng Trung Á nhờ đó vươn lên vị trí thứ 99 thế giới, đứng ngay phía sau Việt Nam.

Đáng chú ý, khoảng cách giữa Việt Nam và Tajikistan hiện chỉ là 8,96 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc vị trí thứ 98 của thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn có khả năng thay đổi, tùy thuộc vào kết quả những trận đấu còn lại trong đợt FIFA Days tháng 11.

Trước mắt, đội tuyển Việt Nam sẽ có cuộc tiếp đón Kyrgyzstan tại lượt trận cuối giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026. Đây là trận đấu quan trọng khi không chỉ quyết định chức vô địch giải giao hữu mà còn ảnh hưởng đến số điểm tích lũy trên bảng xếp hạng FIFA.

Theo bảng xếp hạng được cập nhật sáng 17/11, Kyrgyzstan đang đứng thứ 103 thế giới, kém đội tuyển Việt Nam 5 bậc. Đại diện Trung Á cũng vừa tăng một bậc sau chiến thắng 3-0 trước Đài Bắc Trung Hoa.

Nếu đánh bại Kyrgyzstan, đội tuyển Việt Nam dự kiến được cộng thêm khoảng 4,68 điểm. Khi đó, tổng điểm tích lũy của thầy trò HLV Kim Sang-sik có thể tăng lên 1.238,32 điểm. Số điểm này sẽ giúp Việt Nam thu hẹp khoảng cách với những đội bóng xếp phía trên, đặc biệt là Guatemala, đội tuyển đang đứng thứ 97 thế giới với 1.239,60 điểm.

Đáng chú ý, Guatemala vừa nhận thất bại 2-3 trước Canada tại tứ kết lượt đi CONCACAF Nations League và bị trừ 5,49 điểm. Đại diện Trung Mỹ tiếp tục đối đầu Canada ở trận lượt về ngày 17/11. Nếu Guatemala thất bại và bị trừ điểm, trong khi Việt Nam đánh bại Kyrgyzstan, thầy trò HLV Kim Sang-sik có cơ hội vượt lên vị trí thứ 97 thế giới.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Việt Nam cũng đối diện với nguy cơ mất vị trí thứ 98 nếu không giành được kết quả thuận lợi trước Kyrgyzstan. Trong ngày 17/11, Tajikistan sẽ gặp Thái Lan tại chung kết King's Cup 2026. Nếu đại diện Trung Á giành chiến thắng, họ có thể được cộng thêm điểm và tạo sức ép lên vị trí của đội tuyển Việt Nam.

Bảng xếp hạng FIFA được cập nhật trong ngày 17/11.