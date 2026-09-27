Đội tuyển Việt Nam nhận tin vui sau trận thắng Philippines

Trước FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đứng hạng 98 thế giới. Dù giành 6 chiến thắng trong 8 trận tại ASEAN Cup 2026, các trận đấu ở giải khu vực có trọng số điểm không cao nên thành tích của Việt Nam chưa tạo ra bước nhảy đáng kể trên bảng xếp hạng FIFA.

Đội tuyển Việt Nam tích luỹ thêm 3,67 điểm, vươn lên vị trí thứ 97 thế giới

FIFA ASEAN Cup 2026 mang đến câu chuyện khác khi giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA và được tổ chức trong thời gian FIFA Days. Vì vậy, kết quả mỗi trận đấu có tác động rõ hơn đến điểm số của các đội tuyển.

Theo FIFA, chiến thắng trước Philippines giúp Việt Nam được cộng 3,67 điểm, nâng tổng điểm lên 1.240,69 và vươn lên vị trí thứ 97 thế giới. Đây là tín hiệu tích cực, đặc biệt trong bối cảnh đội tuyển đang hướng đến mục tiêu cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA.

Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam được cộng nhiều điểm hơn Thái Lan dù “Voi chiến” giành chiến thắng với cách biệt lớn hơn.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có cuộc đối đầu quan trọng với Thái Lan vào ngày 29.9 tới. Ảnh: VFF

Thái Lan đánh bại Pakistan 4-0 nhưng chỉ được cộng 1,71 điểm, qua đó vươn lên hạng 92 thế giới. Nguyên nhân nằm ở thứ hạng của đối thủ Pakistan hiện đứng hạng 198, thấp hơn đáng kể so với Philippines, đội xếp hạng 135.

Hiện Việt Nam chỉ còn kém Thái Lan 13,28 điểm. Khoảng cách này có thể tiếp tục được thu hẹp nếu thầy trò HLV Kim Sang-sik giành chiến thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp lúc 19h30 ngày 29.9.

Bên cạnh ý nghĩa về cuộc đua vào chung kết, trận Việt Nam - Thái Lan còn mang thêm một giá trị đáng chú ý khi tác động trực tiếp đến vị trí của hai đội trên bảng xếp hạng FIFA.