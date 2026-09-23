Đội tuyển Việt Nam lên đường sang Indonesia dự FIFA ASEAN Cup 2026

Chuyến bay chở đội tuyển Việt Nam khởi hành lúc 8h40 từ Việt Nam và dự kiến hạ cánh tại Jakarta vào 13h00 cùng ngày. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết tại sân bay, toàn đội tiếp tục di chuyển bằng xe buýt tới Bandung, thành phố cách Jakarta khoảng 180 km.

Quãng đường giữa hai địa điểm dự kiến mất khoảng 3 giờ 30 phút. Đây cũng là nơi tuyển Việt Nam đóng quân và thi đấu hai trận đầu tiên tại vòng bảng. Việc phải di chuyển đường dài ngay trong ngày sang Indonesia khiến ban huấn luyện cần tính toán hợp lý thời gian nghỉ ngơi, hồi phục cho các cầu thủ.

HLV Kim Sang-sik cùng các học trò bắt đầu hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Tại Bandung, tuyển Việt Nam lần lượt chạm trán Philippines vào ngày 26/9 và Thái Lan ngày 29/9. Hai cuộc đối đầu này được xem là những thử thách quan trọng đối với thầy trò HLV Kim Sang-sik trong cuộc cạnh tranh tại bảng đấu. Sau đó, đội sẽ trở lại Jakarta để gặp Pakistan ở lượt trận cuối vào ngày 2/10.

Khoảng cách giữa các trận đấu chỉ vài ngày đặt ra yêu cầu cao về khả năng phân phối thể lực. Đặc biệt, nhiều tuyển thủ vừa trải qua lịch thi đấu dày đặc tại cấp CLB trước khi hội quân. Một số trụ cột cũng đang phải theo dõi sát tình trạng thể lực sau những trận đấu liên tục trong thời gian qua.

Các tuyển thủ Việt Nam có mặt tại sân bay trước giờ khởi hành. Ảnh: VFF

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, điều kiện thi đấu tại Indonesia cũng là vấn đề được ban huấn luyện quan tâm. Khí hậu, mặt sân, quãng đường di chuyển và thời gian hồi phục đều có thể ảnh hưởng tới khả năng duy trì cường độ của đội tuyển. Việc sớm ổn định sinh hoạt và thích nghi với môi trường mới vì thế có ý nghĩa quan trọng trước trận gặp Philippines.

Đối thủ đầu tiên của tuyển Việt Nam là Philippines vào ngày 26/9, đội bóng sở hữu lực lượng đáng chú ý với nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Sự thay đổi về nhân sự giúp Philippines tạo ra diện mạo khác so với những lần đối đầu trước đây. HLV Kim Sang-sik cùng ban huấn luyện sẽ phải chuẩn bị kỹ phương án đối phó với lối chơi và chất lượng nhân sự của đối thủ.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Ba ngày sau trận gặp Philippines, tuyển Việt Nam tiếp tục đối đầu Thái Lan. Đây là một trong những cuộc so tài đáng chú ý nhất vòng bảng khi hai đội có nhiều duyên nợ tại các giải đấu khu vực. Thái Lan cũng bước vào giải với mục tiêu cạnh tranh vị trí cao, khiến cuộc đối đầu tại Bandung có thể ảnh hưởng đáng kể đến cục diện bảng đấu.

Các cầu thủ tuyển Việt Nam mang theo sự tự tin trước giải đấu khu vực. Ảnh: VFF

Lượt trận cuối cùng gặp Pakistan diễn ra ngày 2/10 tại Jakarta. Kết quả của hai trận đấu trước đó sẽ quyết định mức độ quan trọng của màn so tài này. Dù vậy, ban huấn luyện vẫn cần duy trì sự tập trung và có phương án sử dụng nhân sự phù hợp để bảo đảm thể trạng cho toàn đội.

FIFA ASEAN Cup 2026 đánh dấu lần đầu giải đấu được tổ chức dưới sự quản lý trực tiếp của FIFA. Thể thức mới cùng lịch thi đấu được xây dựng theo yêu cầu của hệ thống thi đấu quốc tế khiến các đội phải thích nghi với cường độ cao hơn.

Đội tuyển Việt Nam hoàn tất thủ tục trước chuyến bay sang Indonesia. Ảnh: VFF

Tuyển Việt Nam bước vào giải với sự chuẩn bị kéo dài trong thời gian qua, nhưng bài toán thể lực vẫn là một trong những vấn đề đáng chú ý. Lịch thi đấu liên tục ở cấp CLB khiến khả năng hồi phục của các trụ cột cần được theo dõi sát sao, nhất là khi đội phải di chuyển giữa Bandung và Jakarta.

Mục tiêu trước mắt của thầy trò HLV Kim Sang-sik là nhanh chóng ổn định thể trạng, làm quen điều kiện thi đấu và hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng. Trận gặp Philippines ngày 26/9 sẽ là bài kiểm tra đầu tiên, mở ra hành trình của tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026.