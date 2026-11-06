Đội tuyển Việt Nam làm mới lực lượng

Cơ hội để làm mới đội tuyển

Một trong những yếu tố thuận lợi cho kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam là VCK Asian Cup 2027 đã dời lịch đến cuối năm 2027. Điều này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik có thêm gần 1 năm để rà soát nhân sự, thử nghiệm chiến thuật và xây dựng bộ khung phù hợp. Thay vì vội vàng chốt đội hình dựa trên những gương mặt đã thành danh, Ban huấn luyện có thể tận dụng khoảng thời gian này để đánh giá toàn diện hơn năng lực của các cầu thủ đang thi đấu trong nước.

Người hâm mộ kỳ vọng đội tuyển Việt Nam sẽ có một sức sống mới từ các cầu thủ trẻ và nhân tố mới tại loạt trận FIFA Days tháng 11.2026. Ảnh: VFF

Danh sách tập trung lần này cho thấy nhà cầm quân người Hàn Quốc đang dành sự quan tâm nhiều hơn cho những cầu thủ trẻ và nhân tố mới. Lê Phát, Lý Đức, Quốc Cường hay Minh Phúc là những cái tên đáng chú ý, đại diện cho lớp cầu thủ có cơ hội tiếp cận môi trường thi đấu ở cấp độ ĐTQG.

Việc được triệu tập không đồng nghĩa lập tức trở thành lựa chọn thường xuyên, nhưng đây là bước khởi đầu quan trọng để họ tích lũy kinh nghiệm, làm quen với yêu cầu chuyên môn và chứng minh khả năng cạnh tranh.

Bên cạnh các gương mặt trẻ, sự xuất hiện của Ngọc Sơn hay Đăng Dương, Nhật Nam và Đức Anh được gọi bổ sung cũng cho thấy cánh cửa đội tuyển không chỉ dành cho những cầu thủ đã được chú ý từ các cấp độ trẻ. Phong độ tại V.League có thể trở thành cơ sở quan trọng để một cầu thủ được trao cơ hội, bất kể trước đó họ có thường xuyên xuất hiện trong các đợt tập trung hay không.

Trong khi đó, tiền đạo nhập tịch Olaha Mạnh Đức mang đến thêm phương án cho hàng công, nơi đội tuyển luôn cần sự đa dạng về khả năng tiếp cận khung thành, sức mạnh tranh chấp và cách tổ chức tấn công.

Điểm đáng chú ý là đợt tập trung này không có sự góp mặt của nhiều gương mặt từng giữ vai trò quan trọng như Quang Hải, Hoàng Đức, Việt Anh, Xuân Mạnh hay Thành Long. Mỗi trường hợp có nguyên nhân riêng, nhưng sự vắng mặt của họ tạo ra khoảng trống để Ban huấn luyện thử nghiệm những phương án khác.

Đây cũng là phép thử cần thiết đối với năng lực tổ chức của đội tuyển, bởi một tập thể có tham vọng cạnh tranh ở châu lục không thể chỉ vận hành hiệu quả khi có đầy đủ những trụ cột thêm thời gian để thích nghi, nhưng thông qua các trận đấu quốc tế, Ban huấn luyện sẽ có cơ sở thực tế để xác định ai đủ khả năng tiến xa hơn trong kế hoạch nhân sự.

Khi đối thủ ngày càng nghiên cứu kỹ lối chơi của Việt Nam, Ban huấn luyện cần có thêm những phương án triển khai bóng, tổ chức tấn công và kiểm soát tuyến giữa. Những cầu thủ mới được trao cơ hội chính là nguồn bổ sung để tạo ra sự linh hoạt, giúp đội tuyển không rơi vào tình trạng bị động khi thiếu vắng nhân sự chủ chốt.

Hai trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan tại Casper Cup 2026 mang ý nghĩa nhiều hơn những cuộc thử nghiệm thông thường. Đây là cơ hội để HLV Kim Sang-sik kiểm chứng khả năng hòa nhập của các tân binh, đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu chiến thuật và quan sát bản lĩnh của họ trước những đối thủ có phong cách thi đấu khác nhau. Những cầu thủ trẻ có thể cần thêm thời gian để thích nghi, nhưng thông qua các trận đấu quốc tế, Ban huấn luyện sẽ có cơ sở thực tế để xác định ai đủ khả năng tiến xa hơn trong kế hoạch nhân sự.

Không phải thay thế, mà là tạo ra cạnh tranh

Mở rộng cánh cửa ĐTQG không có nghĩa là phủ nhận vai trò của những cầu thủ đã khẳng định được vị trí. Ngược lại, sự hiện diện của các trụ cột vẫn rất cần thiết trong quá trình xây dựng một tập thể có tính ổn định. Patrik Lê Giang, Thành Chung, Hai Long hay Đình Bắc tiếp tục là những lựa chọn quan trọng. Họ không chỉ đóng góp về chuyên môn mà còn có thể giúp các cầu thủ mới hòa nhập với môi trường đội tuyển, nơi áp lực và yêu cầu thi đấu luôn cao hơn so với cấp CLB.

Điều HLV Kim Sang-sik cần hướng đến không phải là thay thế những cầu thủ cũ bằng một thế hệ mới trong thời gian ngắn, mà là tạo ra sự cạnh tranh thực chất giữa các vị trí. Một cầu thủ từng là lựa chọn hàng đầu vẫn phải duy trì phong độ để bảo vệ vị trí của mình. Ngược lại, những gương mặt mới cần chứng minh năng lực bằng màn trình diễn cụ thể, thay vì chỉ trông chờ vào cơ hội được triệu tập. Khi mọi vị trí đều có sự cạnh tranh, chất lượng tập luyện và thi đấu của toàn đội sẽ được nâng lên.

Đây cũng là cách để đội tuyển hạn chế tình trạng phụ thuộc vào một nhóm cầu thủ nhất định. Trong một giải đấu kéo dài, lịch thi đấu dày đặc và cường độ vận động cao có thể khiến chấn thương hoặc quá tải trở thành vấn đề khó tránh khỏi. Nếu không có những phương án thay thế tương xứng, đội tuyển rất dễ bị ảnh hưởng khi một vài trụ cột không thể ra sân. Ngược lại, một lực lượng có chiều sâu sẽ giúp Ban huấn luyện chủ động hơn trong việc xoay tua, điều chỉnh chiến thuật và duy trì chất lượng đội hình.

Một vấn đề khác mà Ban huấn luyện cần quan tâm là duy trì sự cân bằng giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Những cầu thủ giàu kinh nghiệm có thể mang lại sự chắc chắn, khả năng xử lý tình huống và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định. Trong khi đó, lớp cầu thủ mới thường có lợi thế về thể lực, tốc độ và khát khao thể hiện. Kết hợp tốt hai nhóm nhân sự sẽ giúp đội tuyển có thêm sức sống, thay vì rơi vào tình trạng phụ thuộc vào một thế hệ cầu thủ.

VCK Asian Cup 2027 vẫn còn khoảng thời gian để chuẩn bị, nhưng việc xây dựng lực lượng không thể chờ đến sát giải mới bắt đầu. HLV Kim Sang-sik cần sớm nhận diện những nhân tố phù hợp, đồng thời duy trì quá trình đánh giá liên tục thông qua các đợt tập trung và giải đấu quốc nội. Những cầu thủ có phong độ tốt cần được trao cơ hội, còn những gương mặt đã khẳng định vị trí phải tiếp tục duy trì sự ổn định. Đó là cách tạo nên một đội tuyển có tính kế thừa, thay vì chỉ dựa vào thành tích và kinh nghiệm của nhóm cầu thủ hiện tại.