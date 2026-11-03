Đội tuyển Việt Nam làm mới lực lượng

Đội tuyển Việt Nam tăng sức trẻ trong đợt hội quân FIFA Days tháng 11, chuẩn bị cho Casper Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Trong danh sách tập trung lần này, huấn luyện viên Kim Sang Sik tiếp tục đặt niềm tin vào một số cầu thủ giàu kinh nghiệm, đồng thời trao cơ hội cho những nhân tố mới đang thể hiện phong độ tích cực tại V.League.

Việc vòng chung kết Asian Cup 2027 được điều chỉnh thời gian tổ chức, chuyển sang giai đoạn từ ngày 23/12/2027 đến 21/1/2028, cũng tạo thêm điều kiện để ban huấn luyện chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị dài hạn, từng bước trẻ hóa lực lượng và hoàn thiện các phương án chiến thuật.

Đáng chú ý, danh sách lần này vắng mặt nhiều gương mặt quen thuộc như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Cao Pendant Quang Vinh, Đoàn Văn Hậu, Phạm Xuân Mạnh và Lê Phạm Thành Long.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có sự góp mặt của thủ môn Patrik Lê Giang, cùng sự trở lại của trung vệ Nguyễn Thành Chung và hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ. Những cầu thủ như Nguyễn Hai Long, Trương Tiến Anh và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cũng được kỳ vọng đóng góp vào lối chơi chung của toàn đội.

Điểm nhấn đáng chú ý trong đợt hội quân là sự xuất hiện của hai tân binh Lương Chí Khải và Olaha Mạnh Đức.

Trong đó, trung vệ Việt kiều Lương Chí Khải (Kyle Colonna), hiện khoác áo Thể Công Viettel, lần đầu được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Sự góp mặt của cầu thủ này mang đến thêm lựa chọn cho hàng phòng ngự trong quá trình ban huấn luyện rà soát và xây dựng lực lượng.

(Nguồn: VFF)

Trên hàng công, tiền đạo nhập tịch Olaha Mạnh Đức của câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Với kinh nghiệm nhiều năm thi đấu tại V.League, chân sút này được kỳ vọng bổ sung thêm phương án tấn công, đồng thời tạo sự cạnh tranh tích cực giữa các vị trí.

Bên cạnh những gương mặt mới, huấn luyện viên Kim Sang Sik tiếp tục trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ từng thể hiện năng lực ở các cấp độ đội tuyển.

Ở vị trí thủ môn, Trần Trung Kiên (Hoàng Anh Gia Lai) tiếp tục góp mặt. Hàng phòng ngự có Nguyễn Nhật Minh (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) và Phạm Lý Đức (Công an Nhân dân).

Tuyến giữa ghi nhận sự hiện diện của Nguyễn Thái Quốc Cường (Công an Thành phố Hồ Chí Minh), Phạm Minh Phúc (Công an Nhân dân), Trần Ngọc Sơn (Thép Xanh Nam Định) và Nguyễn Quang Vinh (Sông Lam Nghệ An).

Trên hàng công, bên cạnh Nguyễn Lê Phát (Ninh Bình) và Nguyễn Thanh Nhàn (Công an Nhân dân), sự trở lại của Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội) sau thời gian dài vắng mặt cũng là điểm đáng chú ý.

Tiền đạo Nguyễn Văn Tùng từng để lại dấu ấn trong màu áo U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2022, đặc biệt với pha vô lê đẹp mắt vào lưới U23 Thái Lan. Bàn thắng này sau đó được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) lựa chọn vào nhóm những pha lập công đẹp nhất vòng bảng.

Việc kết hợp giữa các cầu thủ giàu kinh nghiệm, những tân binh và lớp cầu thủ trẻ cho thấy định hướng mở rộng nguồn lực lượng của ban huấn luyện. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ cạnh tranh vị trí, thể hiện năng lực và từng bước khẳng định vai trò trong đội hình đội tuyển quốc gia.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam dự kiến hội quân từ ngày 8/11, trước khi tham dự Giải bóng đá giao hữu quốc tế Casper Cup 2026, diễn ra từ ngày 11 đến 17/11 tại sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình), với sự góp mặt của hai đội khách mời là Cộng hòa Kyrgyzstan và Đài Loan (Trung Quốc).

Giải đấu không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam duy trì nhịp độ thi đấu quốc tế, mà còn là dịp để huấn luyện viên Kim Sang Sik kiểm nghiệm những phương án nhân sự, đánh giá khả năng hòa nhập của các tân binh và tiếp tục hoàn thiện lối chơi, hướng tới xây dựng đội hình có chiều sâu và sức cạnh tranh cao hơn trong thời gian tới.