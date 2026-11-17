Chiến thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa trong trận ra quân giúp đội tuyển Việt Nam có khởi đầu thuận lợi. Tuy nhiên, Kyrgyzstan được dự báo sẽ mang đến thử thách hoàn toàn khác. Đội bóng Trung Á vừa thắng Đài Bắc Trung Hoa 3-0, thể hiện khả năng tổ chức tấn công đa dạng, nền tảng thể lực và sức mạnh tranh chấp đáng chú ý.

Không có những ngoại binh nhập tịch như Olaha Mạnh Đức, hàng công đội tuyển Việt Nam sẽ kỳ vọng vào những cầu thủ như Đình Bắc (áo đỏ).

Sự chênh lệch về hiệu số bàn thắng bại (+3 so với +2) cũng khiến cuộc so tài trở nên hấp dẫn. Đội khách chỉ cần hòa là có Cúp rời Việt Nam, còn chủ nhà phải thắng mới được hưởng niềm vui nâng Cúp.

Khó khăn với HLV Kim Sang Sik nằm ở sự thay đổi lực lượng. 4 cầu thủ thuộc CLB Công an Thành phố Hồ Chí Minh gồm thủ môn Lê Giang Patrik, hậu vệ Nguyễn Nhật Minh, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường và tiền đạo Olaha Mạnh Đức đã trở về CLB để chuẩn bị cho trận gặp Buriram United tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á.

Đây đều là những gương mặt trụ cột đã được dùng ở trận ra quân. Đáng chú ý, hàng công có Olaha vừa ghi bàn trong ngày ra mắt đội tuyển, còn Quốc Cường tạo dấu ấn ở khả năng kiểm soát tuyến giữa. Văn Việt và Trung Kiên sẽ có cơ hội hiếm hoi để ra sân thay thế Lê Giang, nhưng Kyrgyzstan là đối thủ hứa hẹn sẽ làm khó các thủ môn trẻ này rất nhiều. Một điểm đáng chờ đợi là khả năng đội tuyển Việt Nam vận hành với lực lượng chủ yếu là những cầu thủ nội, không có sự hiện diện của các nhân tố nhập tịch. Lương Chí Khải là cầu thủ Việt kiều duy nhất còn trụ lại ở danh sách hiện tại.

Nếu các phương án nội binh được trao cơ hội, trận đấu sẽ giúp ban huấn luyện đánh giá rõ hơn khả năng thay thế, mức độ cạnh tranh và chiều sâu thực sự của đội hình. Tất nhiên, một đội hình có nhiều thay đổi khó tránh khỏi những xáo trộn trong cách vận hành. Nhưng đây chính là giá trị của một trận giao hữu. HLV Kim Sang Sik cần biết ai đủ khả năng đáp ứng yêu cầu khi những lựa chọn quen thuộc không còn hiện diện.

Kyrgyzstan cũng không phải đối thủ dễ đối phó. HLV Urmat Abdukaimov đánh giá cao chất lượng đội tuyển Việt Nam và hiểu rằng cuộc đối đầu sắp tới sẽ có ý nghĩa quyết định đến vị trí chung cuộc của giải đấu.

Kyrgyzstan sở hữu ngôi sao Joel Kojo với 13 bàn sau 30 trận khoác áo đội tuyển và đã chứng tỏ giá trị với 1 bàn trong chiến thắng Đài Bắc Trung Hoa. Cầu thủ có giá trị hơn 11 tỷ đồng này là mối đe dọa cho đội chủ nhà ở trận này.

Với 2 đội, thắng trận này mang giá trị thiết thực trên bảng xếp hạng FIFA. Đội bóng Trung Á đang đứng thứ 104 thế giới, trong khi Việt Nam đã vươn lên vị trí 98 theo cập nhật điểm số dự kiến trước trận.

Với HLV Kim Sang Sik, thắng Kyrgyzstan sẽ là cách khép lại năm 2026 đầy tích cực, đồng thời tạo thêm sự tự tin cho các cầu thủ. Nhưng điều đáng chờ đợi hơn cả là những gương mặt mới có thể tận dụng cơ hội để chứng minh năng lực.

Đội tuyển cần chiến thắng, song cũng cần những nhân sự mới ghi dấu ấn. Đặc biệt, nhiều gương mặt mới bổ sung như Lương Chí Khải, Quang Vinh, Văn Tùng rất cần cơ hội này để chứng tỏ sự thích hợp với đội tuyển của HLV Kim Sang Sik.