Đội tuyển Việt Nam không có lực lượng mạnh nhất ở FIFA Days tháng 11

Đội bóng chuyền nam Hà Nội đã khép lại mùa giải năm nay với một kết quả khá bất ngờ. Sau khi lọt vào Cúp Hùng Vương ở giai đoạn 1, đội bóng Thủ đô được đánh giá cao ở vòng hai, nhưng cuối cùng, họ lại là đội bóng duy nhất phải xuống hạng.