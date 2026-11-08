Đội tuyển Việt Nam không có lực lượng mạnh nhất ở FIFA Days tháng 11
Đội tuyển Việt Nam tiếp tục có sự điều chỉnh về danh sách tập trung chuẩn bị tham dự giải bóng đá giao hữu quốc tế - Casper Cup 2026. Trước tình hình chấn thương ở mức độ khác nhau của một số cầu thủ sau vòng 7 V-League 2026 - 2027, HLV trưởng Kim Sang Sik quyết định tạo điều kiện để các cầu thủ này nghỉ ngơi, hồi phục, đồng thời bổ sung hai gương mặt mới.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/doi-tuyen-viet-nam-khong-co-luc-luong-manh-nhat-o-fifa-days-thang-11-246261108232425997.htm