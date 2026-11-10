Đội tuyển Việt Nam hướng tới hai chiến thắng tại Casper Cup 2026

Tại buổi họp báo chiều 10/11, trước thềm Giải bóng đá giao hữu quốc tế Casper Cup 2026, HLV Kim Sang Sik khẳng định Đội tuyển Việt Nam sẽ nỗ lực giành chiến thắng trong hai trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan. Đây cũng là hai trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Kim Sang Sik trong năm 2026.

HLV Kim Sang Sik phát biểu tại cuộc họp báo chiều 10/11.

Chia sẻ tại buổi họp báo, HLV Kim Sang Sik bày tỏ niềm vui khi Đội tuyển Việt Nam trở lại thi đấu trên sân Thiên Trường sau vài tháng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết: “Tôi rất vui mừng và chờ đợi khi được thi đấu các trận sắp tới. Hai trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa và CH Kyrgyz là hai trận đấu cuối trong năm nay. Tôi cũng như các cầu thủ sẽ cố gắng thi đấu hết mình để đem về hai chiến thắng, tạo niềm vui cho người hâm mộ”.

Đánh giá về lực lượng đội tuyển trong đợt tập trung lần này, đội trưởng Nguyễn Thành Chung cho rằng đây là danh sách có nhiều gương mặt mới, đặc biệt là các cầu thủ trẻ. Trung vệ này bày tỏ sự hào hứng với những nhân tố mới và khẳng định sẽ nỗ lực hỗ trợ các đồng đội trẻ. “Tôi sẽ cố gắng dìu dắt những người em để xây dựng Đội tuyển Việt Nam tốt nhất ở thời điểm hiện tại”, Thành Chung chia sẻ.

Đội trưởng Thành Chung chia sẻ về tình hình Đội tuyển Việt Nam trước thềm Casper Cup 2026.

Nói về việc được trao băng đội trưởng, Thành Chung xem đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm mà bản thân cần nỗ lực thực hiện. Thành Chung cho biết: “Việc đeo băng đội trưởng là vinh dự lớn đối với bản thân em, tiếp nối truyền thống từ những người đàn anh trước đã từng được đeo băng thủ quân. Vai trò của em trong đợt tập trung lần này là cố gắng dìu dắt những người em, động viên tinh thần các cầu thủ trẻ và không để người hâm mộ phụ lòng tin vào em”.

Về công tác nhân sự, HLV Kim Sang Sik cho biết ban huấn luyện gặp không ít khó khăn khi lựa chọn cầu thủ do một số trường hợp chấn thương hoặc có dấu hiệu quá tải sau thời gian thi đấu tại V.League. Đề cập đến trường hợp Nguyễn Đình Bắc, nhà cầm quân người Hàn Quốc đánh giá tiền đạo trẻ này có lịch thi đấu dày trong thời gian qua, nhưng vẫn duy trì nền tảng thể lực và tinh thần thi đấu tốt. HLV Kim Sang Sik tin tưởng Đình Bắc sẽ thể hiện tốt trong đợt tập trung lần này.

HLV Kim Sang Sik cũng bày tỏ tiếc nuối trước việc một giải đấu Asian Cup bị hoãn. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Đội tuyển Việt Nam cần tập trung vào nhiệm vụ trước mắt: “Đây là tiếc nuối lớn với tôi, với cả các cầu thủ và người hâm mộ. Biết rằng đó là điều đáng buồn nhưng chúng tôi vẫn phải chấp nhận. Hiện tại, Đội tuyển Việt Nam chỉ hướng tới hai trận đấu cuối trong năm nay. Đây là mục tiêu duy nhất hiện tại”.

Theo lịch thi đấu, Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa lúc 19h ngày 11/11 và Kyrgyzstan lúc 19h ngày 17/11. Cả hai trận đấu đều diễn ra trên sân Thiên Trường, Ninh Bình, trong khuôn khổ Casper Cup 2026.