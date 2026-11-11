Đội tuyển Việt Nam hướng đến hai chiến thắng cuối năm tại Casper Cup 2026

Thích nghi với thay đổi, giải quyết bài toán lực lượng

Tại buổi họp báo trước giải, nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định mục tiêu của đội tuyển là nỗ lực giành chiến thắng trước Đài Bắc Trung Hoa và Cộng hòa Kyrgyzstan.

HLV Kim Sang-sik quyết tâm cùng các học trò đạt kết quả tích cực nhất tại giải. Ảnh: Thu Lương

Đây đều là những đối thủ có đặc điểm chuyên môn khác nhau, vì vậy hai trận đấu mang ý nghĩa quan trọng trong việc kiểm chứng khả năng thích nghi và sự ổn định của các tuyển thủ.

Việc AFC điều chỉnh thời gian tổ chức VCK Asian Cup 2027 khiến kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam có những thay đổi nhất định.

Dù thừa nhận đây là điều đáng tiếc, HLV Kim Sang-sik cho rằng Ban huấn luyện và các cầu thủ cần nhanh chóng thích nghi, thay vì để những điều chỉnh bên ngoài ảnh hưởng đến sự tập trung.

Trước mắt, Casper Cup là dịp để đội tuyển duy trì nhịp thi đấu quốc tế, đồng thời giúp Ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá phong độ và năng lực của từng vị trí.

Đặc biệt, lịch thi đấu dày đặc ở cấp CLB đang đặt ra thách thức không nhỏ về thể trạng. Một số cầu thủ gặp chấn thương hoặc quá tải, buộc HLV Kim Sang-sik phải cân nhắc kỹ lưỡng trong việc sử dụng nhân sự.

Trường hợp Nguyễn Đình Bắc là một ví dụ. Dù vừa trải qua giai đoạn thi đấu với cường độ cao, tiền đạo này vẫn được triệu tập nhờ tinh thần và ý chí thi đấu. Tuy nhiên, việc sử dụng Đình Bắc cần được tính toán hợp lý để vừa khai thác năng lực, vừa bảo đảm thể trạng lâu dài.

Cơ hội cho những nhân tố mới

Sự góp mặt của Olaha Mạnh Đức và Lương Chí Khải cho thấy HLV Kim Sang-sik tiếp tục mở rộng phương án nhân sự. Những gương mặt mới không chỉ bổ sung lựa chọn cho đội tuyển mà còn tạo ra sự cạnh tranh cần thiết trong nội bộ.

Các tuyển thủ đã sẵn sàng cho Casper Cup 2026. Ảnh: Thu Lương

Dẫu vậy, thách thức lớn nhất với các cầu thủ lần đầu được trao cơ hội vẫn là khả năng hòa nhập. Ban huấn luyện cần tìm ra cách kết hợp phù hợp để phát huy điểm mạnh cá nhân, đồng thời bảo đảm tính gắn kết trong lối chơi chung.

Trận gặp Đài Bắc Trung Hoa lúc 19 giờ tối nay 11.11 trên sân Thiên Trường là phép thử đầu tiên. Sau hơn 7 tháng trở lại sân đấu này, đội tuyển Việt Nam có thêm động lực để hướng đến một kết quả tích cực.

Quan trọng hơn, Casper Cup 2026 cần được xem là bước chuẩn bị có ý nghĩa cho chặng đường tiếp theo, thay vì chỉ là hai trận đấu mang tính thủ tục cuối năm.