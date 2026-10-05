Đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia: 'Trận chung kết' của Huấn luyện viên Kim Sang Sik

Trong phát biểu của HLV Kim Sang Sik, hành trình của đội tuyển Việt Nam cho tới lúc này cũng là một sự phù hợp về năng lực. Và đối đầu Malaysia hay Indonesia lúc này cũng xứng đáng xem như một trận chung kết, bởi Malaysia dù xếp nhì bảng A nhưng cũng chỉ kém Indonesia về số bàn thắng và hai đội tuyển này cũng bất bại khi so tài ở vòng bảng.

Cặp tiền đạo Đình Bắc - Williams Minh Hoàng được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng để đem về chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam hiện tại đang trải qua hành trình "hành xác" đúng nghĩa khi sau mùa giải 2025/26, các cầu thủ không có thời gian nhiều để nghỉ ngơi. Ban huấn luyện đã tính toán điểm rơi phong độ nằm ở ASEAN Cup và bảo vệ thành công chức vô địch. Sau đó, mọi thứ không còn nằm trong suy tính của HLV Kim Sang Sik.

Việc các cầu thủ trở về CLB rồi đa số thi đấu ở V-League trong tình trạng quá tải, hay có người buộc phải nghỉ ngơi nhưng sau đó lại lên đội tuyển tham dự FIFA ASEAN Cup ở Indonesia là một lịch trình bào mòn thể lực tất cả.

Kết cục tất yếu lúc này là hàng loạt trụ cột sa sút phong độ và đội tuyển không thể bước vào trận tranh hạng Ba với trạng thái tốt nhất. HLV Kim Sang Sik phải đau đầu vì chấn thương, thể lực và sự quá tải của các học trò sau một hành trình kéo dài. Trung vệ Việt Anh có vẻ đã đau cơ đùi sau trận thắng Pakistan, trong khi Đỗ Hoàng Hên cũng thừa nhận sự quá tải. Những tổn thất ấy khiến bài toán nhân sự vốn đã khó càng trở nên phức tạp.

Ngay cả những cầu thủ tưởng như có thể tạo khác biệt cũng đang chịu ảnh hưởng bởi sự mệt mỏi. Hậu vệ phải Trương Tiến Anh không còn những quả tạt đạt độ chính xác như trước. Việc thiếu vắng Xuân Son phía trong cũng khiến những đường chuyền của hậu vệ Ninh Bình mất đi nhiều tác dụng.

Trong bối cảnh ấy, cánh trái nhiều khả năng vẫn là hướng tấn công quan trọng của Việt Nam. Đình Bắc đang cho thấy khả năng chơi tốt ở vị trí này và có thể trở thành phương án tạo đột biến bằng tốc độ cũng như những pha xâm nhập từ biên vào trung lộ. Tuấn Tài được HLV Kim Sang Sik tin dùng hơn Quang Vinh ở vị trí hậu vệ trái vì những đường phất bóng dài có sự chính xác cao hơn. Tuy nhiên, Tuấn Tài cũng có hạn chế về khả năng tranh chấp.

HLV Kim Sang Sik có lẽ không thể trông chờ một vài cá nhân chơi trọn 90 phút với cường độ cao. Những người như Hoàng Đức hay Tài Lộc cũng có thể phải được tính toán thời lượng thi đấu. Nếu thể lực chưa đảm bảo, việc giữ họ trên ghế dự bị hoặc chỉ tung vào sân trong thời điểm thích hợp sẽ hợp lý hơn.

Hàng công Việt Nam nhiều khả năng phải chia nhỏ nhiệm vụ, sử dụng nhiều phương án thay người để duy trì khả năng tranh chấp thay vì cố gắng duy trì một bộ khung cố định trong suốt trận.

Điều đáng nói là Malaysia bước vào cuộc đấu này với động lực rất lớn. Những tranh cãi liên quan đến cầu thủ nhập tịch càng khiến khát vọng khẳng định của bóng đá Malaysia tăng lên. Việc từng thất bại trước Việt Nam rất nhiều lần càng thôi thúc HLV Tan Cheng Hoe và các học trò tìm kiếm một kết quả khác. Đây là cơ hội để Malaysia chứng minh rằng họ đã tiến bộ và có thể thách thức Việt Nam trong những cuộc đối đầu tiếp theo.

Đội hình dự kiến

Malaysia: Syihan Hazmi, Quentin Cheng, Daniel Ting,Harith Haiqal, Brad Tapp, Nooa Laine, Manuel Hidalgo, Fergus Tierney, Stuart Wilkin, Arif Aiman, Bergson.

Việt Nam: Lê Giang, Adou Minh, Xuân Mạnh, Ngọc Bảo, Tuấn Tài, Thành Long, Hoàng Đức, Tiến Anh, Đình Bắc, Minh Hoàng, Tài Lộc.

Lịch sử đang nghiêng về Việt Nam khi đội tuyển bất bại và chỉ thủng lưới một bàn trong 5 lần gặp Malaysia gần nhất, đồng thời thắng đối thủ 4-0 sau hai lượt bán kết ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, Malaysia hiện đã mạnh hơn đáng kể. Chiến thắng 6-0 trước Singapore và màn trình diễn ấn tượng trước Indonesia cho thấy các học trò của HLV Tan Cheng Hoe đang có phong độ và tinh thần tốt. So với lần chạm trán đội tuyển Việt Nam gần nhất hồi tháng 8, lần này Malaysia nhiều khả năng thay nguyên đội hình với nhiều ngôi sao đáng chú ý hơn hẳn. Việc Faisal Halim và Dion Cools vắng mặt là hai tổn thất đáng kể nhất với Malaysia.

Nhưng HLV Tan Cheng Hoe lại đang có tiền đạo nhập tịch Bergson với 4 bàn tại giải cùng Arif Aiman là hai mũi nhọn nguy hiểm, có thể gây nhiều khó khăn cho hàng thủ Việt Nam. Trong khi đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik vừa trải qua trận thắng ngược Pakistan 4-2 nhưng vẫn phải lo về thể lực và khả năng duy trì cường độ thi đấu. Trung vệ lệch trái Ngọc Bảo nếu được sử dụng có thể lại lao đao trước tốc độ của Aiman. Đội tuyển Việt Nam cũng cần tránh thất bại để hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến điểm số và thứ hạng FIFA.