Đội tuyển Việt Nam - Đội tuyển Thái Lan: Thử thách lớn của các chiến binh Sao Vàng

Đội tuyển Việt Nam tập luyện dưới mưa chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan tại Indonesia.

Tình trạng chấn thương và quá tải của các cầu thủ phần nào bắt nguồn từ lịch thi đấu dày đặc. Sau hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Championship 2026, nhiều trụ cột gần như không có quãng nghỉ khi V.League nối tiếp, xen kẽ là các trận đấu tại AFC Champions League Elite, trong khi thời gian hội quân chỉ kéo dài khoảng một tuần.

Quang Hải, Thành Chung và Văn Vĩ không thể góp mặt, Hoàng Đức mặc dù có tên trong danh sách nhưng chưa bình phục chấn thương, còn Xuân Son sớm phải chia tay giải đấu do chấn thương cơ đùi ngay ở trận đầu tiên.

Vắng Xuân Son để lại khoảng trống lớn trên hàng công, bởi tiền đạo nhập tịch này có khả năng xử lý tốt những tình huống bóng độc lập, đồng thời đóng vai trò làm tường và thu hút hậu vệ, qua đó mở ra không gian cho đồng đội.

Những dấu hiệu quá tải cũng xuất hiện trong trận ra quân khi Xuân Mạnh và Tiến Anh chưa thật sung sức, Bùi Hoàng Việt Anh phải chườm đá sau trận, còn Đình Bắc chưa thể phát huy những pha bứt tốc như thường lệ.

Sự chệch choạc bộc lộ rõ nét nhất ở khu vực trung tuyến. Mặc dù giành chiến thắng 1-0 trước Philippines, nhưng cặp tiền vệ trung tâm Hoàng Hên và Lê Phạm Thành Long cũng chưa thật sự ăn ý. Tiền vệ Hoàng Đức chưa bình phục hoàn toàn.

Ông Kim Sang-sik đứng trước một bài toán khó về nhân sự. Nếu mạo hiểm sử dụng Đức, đội tuyển sẽ có một mắt xích quan trọng để giữ bóng, thoát pressing và điều tiết nhịp độ. Tuy nhiên, bảo đảm anh không tái phát chấn thương vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Để lấp đầy những khoảng trống này, huấn luyện viên Kim Sang-sik buộc phải tính đến các phương án xoay tua linh hoạt. Sự xuất hiện của Williams Minh Hoàng với đường kiến tạo quyết định ngay lần đầu ra sân đã phần nào mang lại nét chấm phá mới.

Sẽ không bất ngờ nếu thầy Kim trao cơ hội cho Minh Hoàng, Adou Minh, Đăng Khoa, Gia Hưng, Văn Đô, Ngọc Bảo, Tuấn Tài hay Nhật Minh ở những trận đấu tới. Dù chuyên môn chưa thể so sánh với nhóm trụ cột, nhưng ít nhất, họ có nền tảng thể lực tốt hơn khi cần.

Trái ngược với những xáo trộn của Việt Nam, Thái Lan bước vào cuộc đối đầu này bằng một chiều sâu đội hình vô cùng ấn tượng. Chiến thắng đậm 4-0 trước Pakistan ngay cả khi chưa tung ra sân những quân bài tốt nhất đã khẳng định vị thế của họ.

Hàng công của Thái Lan hiện sở hữu hàng loạt nhân tố dạn dày kinh nghiệm như Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat, kết hợp cùng sức trẻ của Jude Soonsup-Bell – tài năng từng trưởng thành tại học viện Chelsea và thi đấu cho đội U21 Tottenham.

Mặc dù có sự chênh lệch lớn về nhân sự và nền tảng thể lực, nhưng ở một góc độ tích cực, khó khăn hiện tại lại mở ra những hướng đi mới về mặt chiến lược để nhìn xa về vòng chung kết Asian Cup 2027.

Việc chủ động cho các trụ cột nghỉ ngơi và trao cơ hội cọ xát cho những nhân tố mới không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam hạn chế tối đa rủi ro chấn thương mà còn là một bước chuẩn bị cần thiết, tạo nền móng vững chắc cho chặng đường phía trước.