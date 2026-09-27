Đội tuyển Việt Nam đội mưa rèn mảng miếng chống Thái Lan

Ở buổi tập chiều 27/9, nhóm cầu thủ ít thi đấu và dự bị trong trận gặp Philippines tập luyện bình thường, trong khi các cầu thủ đá chính được nghỉ ngơi…

Đó là lý do do người hâm mộ không thấy những Thành Long, Xuân Mạnh... trên sân

Hoàng Đức có mặt trên sân tập, tỏ ra sung sức và dường như anh đủ thể lực để chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan.

Các nhân tố chưa thi đấu nào trong trận ra quân với Philip nhiệt tình tranh chấp bóng.

HLV Kim Sang-sik chỉ đạo các cầu thủ rất quyết liệt, ông muốn tất cả đều phải sẵn sàng cho trận đấu có thể ảnh hưởng trực tiếp tới tấm vé chung kết.

HLV Kim Sang-sik bắt tay vào trực tiếp thị phạm từng động tác cho các học trò, ông đặc biệt quan tâm tới Khoa Ngô, cầu thủ được hy vọng sẽ tạo điểm nhấn trên hàng công

Đội tuyển Việt Nam luyện kỹ các bài phối hợp nhóm, chuyển đổi trạng thái, dứt điểm cầu môn.