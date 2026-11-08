Đội tuyển Việt Nam điều chỉnh lực lượng dự Casper Cup 2026

Hai cầu thủ được triệu tập bổ sung trong đợt FIFA Days tháng 11/2026. Ảnh: VFF

Theo thông tin từ các CLB, 5 cầu thủ gặp các chấn thương khác nhau gồm: Nguyễn Hai Long (CLB Hà Nội), Nguyễn Văn Vĩ (CLB Thép Xanh Nam Định), Trương Tiến Anh, Nguyễn Lê Phát và Lê Ngọc Bảo (cùng thuộc CLB Ninh Bình). Ban huấn luyện quyết định để các cầu thủ nghỉ ngơi, điều trị và phục hồi, hạn chế nguy cơ quá tải.

Ở chiều ngược lại, hai gương mặt được triệu tập bổ sung là tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên (CLB Hoàng Anh Gia Lai) và hậu vệ Nguyễn Hồng Phúc (CLB SHB Đà Nẵng).

Hoàng Vĩnh Nguyên sinh năm 2002, trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ Hoàng Anh Gia Lai và từng được triệu tập vào đội tuyển U23 Việt Nam năm 2023. Tiền vệ này từng có 5 tuần tập huấn tại CLB Cádiz B của Tây Ban Nha. Sau thời gian khoác áo CLB TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Nguyên trở lại khoác áo Hoàng Anh Gia Lai từ mùa giải 2025/26.

Trong khi đó, Nguyễn Hồng Phúc sinh năm 2003, trưởng thành từ hệ thống đào tạo của CLB Thể Công Viettel. Hậu vệ này từng khoác áo các đội tuyển trẻ Việt Nam, trong đó có U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Sau khi chuyển đến SHB Đà Nẵng, Hồng Phúc thường xuyên góp mặt trong đội hình chính của đội bóng tại V.League 2025/26.

Ảnh: VFF

Việc điều chỉnh nhân sự lần này nằm trong kế hoạch chuẩn bị dài hạn của ban huấn luyện. Sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) điều chỉnh lịch tổ chức Vòng chung kết Asian Cup 2027, chuyển sang thời gian từ ngày 23/12/2027 đến 21/1/2028, kế hoạch chuẩn bị của Đội tuyển Việt Nam cũng được tính toán, sắp xếp phù hợp.

Thông qua các đợt tập trung và thi đấu giao hữu quốc tế, ban huấn luyện có thêm cơ hội đánh giá phong độ, khả năng thích ứng và mức độ đáp ứng yêu cầu chuyên môn của các cầu thủ. Casper Cup 2026 vì thế không chỉ là dịp để Đội tuyển Việt Nam duy trì nhịp độ thi đấu quốc tế mà còn tạo điều kiện mở rộng nguồn nhân lực, tăng cường chiều sâu và tính kế thừa cho đội tuyển trong thời gian tới.