Đội tuyển Việt Nam đang quá tải?

Xuân Son và Đình Bắc liên tục "cày ải" trong thời gian qua trên nhiều mặt trận khác nhau (ảnh Hữu Phạm)

Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 với pha làm bàn duy nhất của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Kết quả giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik có khởi đầu thuận lợi tại FIFA ASEAN Cup 2026, đồng thời tạo bước đệm tốt cho trận đấu then chốt với Thái Lan.

Nhưng đổi lại kết quả trên, đội tuyển Việt Nam cũng gặp tổn thất khi Nguyễn Xuân Son phải rời sân từ phút 60. Dù không va chạm với đối thủ nào, Xuân Son vẫn tỏ ra đau đớn do trượt chân sau một tình huống cố gắng dốc bóng.

Theo HLV Kim Sang-sik, tiền đạo Nam Định gặp vấn đề dạng căng cơ, không phải chấn thương nghiêm trọng. Mặc dù vậy sáng nay 27/9, anh vẫn phải đi chụp chiếu để kiểm tra.

Chấn thương của Xuân Son gây lo ngại bởi anh là tiền đạo chủ lực của đội tuyển Việt Nam (ảnh Hữu Phạm)

Tình huống của Nguyễn Xuân Son gây lo ngại bởi anh chỉ vừa trở lại sau chấn thương rất nặng ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 với Thái Lan. Tiền đạo gốc Brazil đã phải mất nhiều thời gian điều trị và hồi phục.

Trong một thời gian ngắn, đội tuyển Việt Nam đã phải căng sức ở 2 giải đấu lớn gồm ASEAN Cup 2026 hồi tháng 7 và FIFA ASEAN Cup 2027 cách nhau chỉ 2 tháng. Giữa quãng nghỉ trên các tuyển thủ lại phải đá cả V.League và cúp Quốc gia.

Trước Nguyễn Xuân Son, đội tuyển Việt Nam đã thiếu Văn Vĩ, Thành Chung và Quang Hải vì chấn thương ở các mức độ khác nhau. Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức cũng gây lo ngại về chấn thương trước khi lên tuyển.

HLV Kim Sang-sik đang gặp nhiều khó khăn về nhân sự do các trụ cột vắng mặt vì chấn thương (ảnh Hữu Phạm)

Trong khi đó, sức ép chiến thắng có dấu hiệu ngày càng tăng với đội tuyển Việt Nam cho dù FIFA ASEAN Cup 2026 mới ra mắt. Trao đổi với Tiền Phong, một chuyên gia bóng đá lâu năm cho biết khi cầu thủ quá tải, chấn thương rất dễ xảy ra dù không cần va chạm mạnh. Trường hợp Nguyễn Xuân Son vì vậy cần được theo dõi kỹ và thận trọng.