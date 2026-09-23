Đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Indonesia, hướng tới chiến thắng trước Philippines tại trận mở màn FIFA ASEAN Cup 2026

Theo sự phân công của Thường trực Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Phó Chủ tịch Trần Anh Tú tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển trên cương vị Trưởng đoàn. Sự hiện diện của lãnh đạo VFF góp phần hỗ trợ ban huấn luyện và các cầu thủ trong quá trình chuẩn bị, thi đấu tại giải khu vực.

Tuyển Việt Nam chính thức bắt đầu hành trình ASEAN Cup tại Indonesia. Ảnh: VFF

Chuyến đi lần này đánh dấu giai đoạn quan trọng trong quá trình chuẩn bị của tuyển Việt Nam. Toàn đội vừa trải qua lịch thi đấu dày đặc ở cấp CLB, vì vậy HLV Kim Sang-sik ưu tiên các bài tập có khối lượng phù hợp, giúp cầu thủ phục hồi thể trạng, duy trì cảm giác bóng và hạn chế nguy cơ chấn thương trước ngày khai màn.

Sau khi tới Indonesia, tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục ổn định sinh hoạt và làm quen với điều kiện thi đấu tại nước chủ nhà. Khoảng thời gian này cũng được ban huấn luyện tận dụng để rà soát nhân sự, hoàn thiện phương án chiến thuật và chuẩn bị cho từng đối thủ trong bảng đấu.

Tuyển Việt Nam ổn định tại Indonesia trước ngày thi đấu. Ảnh: VFF

FIFA ASEAN Cup 2026 là kỳ giải đặc biệt khi lần đầu tiên được tổ chức dưới sự quản lý trực tiếp của FIFA. Sự thay đổi này kéo theo những yêu cầu cao hơn về công tác tổ chức, chuyên môn cũng như tiêu chuẩn thi đấu. Các đội tuyển tham dự cũng phải thích nghi với những quy định mới trong quá trình tranh tài.

Tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan. Đây là bảng đấu được dự báo có tính cạnh tranh cao khi Việt Nam và Thái Lan đều sở hữu lực lượng giàu kinh nghiệm, trong khi Philippines có nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài. Pakistan cũng được xem là đối thủ mà thầy trò HLV Kim Sang-sik không thể chủ quan.

Hai tuyển thủ Việt kiều Peanut Quang Vinh và Williams Minh Hoàng sẵn sàng cho ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Lịch thi đấu buộc tuyển Việt Nam phải di chuyển giữa Bandung và Jakarta. Hai trận đầu tiên của đội diễn ra tại Bandung, trước khi toàn đội trở lại Jakarta để hoàn tất vòng bảng. Việc thay đổi địa điểm thi đấu trong thời gian ngắn đặt ra yêu cầu về khả năng phục hồi và phân bổ sức lực, nhất là khi các trận đấu diễn ra với mật độ tương đối dày.

Trận ra quân của tuyển Việt Nam gặp Philippines diễn ra ngày 26/9 tại sân Si Jalak Harupat, Bandung. Ba ngày sau, thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục chạm trán Thái Lan tại cùng địa điểm. Lượt trận cuối vòng bảng đưa đội tuyển trở lại Jakarta để gặp Pakistan vào ngày 2/10.

Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam

Bên cạnh yếu tố chiến thuật, bài toán thể lực đang nhận được sự quan tâm đặc biệt. Một số tuyển thủ vừa thi đấu liên tục trong màu áo CLB, trong khi trường hợp của Hoàng Đức cũng cần được theo dõi sát sau khi tiền vệ này chưa thể tập luyện bình thường cùng toàn đội. Ban huấn luyện sẽ phải cân nhắc kỹ khả năng sử dụng từng cầu thủ nhằm duy trì sự ổn định xuyên suốt vòng bảng.

Hoàng Đức tươi cười khi đặt chân đến Indonesia tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Trong quá trình chuẩn bị, HLV Kim Sang-sik cũng có cơ hội hoàn thiện bộ khung nhân sự và tìm phương án phù hợp cho từng trận đấu. Sự đa dạng về lối chơi của các đối thủ đòi hỏi tuyển Việt Nam không chỉ duy trì cách vận hành quen thuộc mà còn phải có những điều chỉnh tùy theo diễn biến trên sân.

Mục tiêu của tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ chất lượng chuyên môn, khả năng tận dụng cơ hội đến sự ổn định về lực lượng. Với thời gian chuẩn bị cuối cùng tại Indonesia, toàn đội sẽ tập trung tối đa cho trận mở màn gặp Philippines.

Hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026 chính thức bước sang một chương mới khi tuyển Việt Nam đã có mặt tại Indonesia. Những buổi tập sắp tới sẽ là cơ hội để HLV Kim Sang-sik hoàn thiện các phương án trước giờ bóng lăn, trong khi các tuyển thủ cần nhanh chóng đạt trạng thái tốt nhất cho cuộc đua tại bảng B.