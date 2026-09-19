Đội tuyển Việt Nam công bố 23 cầu thủ dự FIFA ASEAN Cup 2026

Phần lớn lực lượng đăng quang ASEAN Championship 2026 tiếp tục được tin tưởng trao cơ hội dự FIFA ASEAN Cup 2026.

So với lực lượng từng đăng quang ASEAN Championship 2026, đội tuyển tiếp tục duy trì phần lớn bộ khung với các cái tên Lê Giang Patrik, Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Hoàng Đức, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son… Danh sách cũng có sự trở lại của Nguyễn Văn Việt, Lê Ngọc Bảo và Cao Pendant Quang Vinh và đón sột số gương mặt và hai tân binh đáng chú ý là Nguyễn Adou Leygley Minh và Williams Minh Hoàng. Riêng Đoàn Văn Hậu, cầu thủ vừa bị Ban kỷ luật VFF áp dụng án kỷ luật treo giò 4 trận không góp mặt.