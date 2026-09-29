Đội tuyển Việt Nam: 'Cơn bão chấn thương' và bài toán lớp kế cận

Đội tuyển Việt Nam bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 mà không có lực lượng mạnh nhất. Nguyễn Văn Vĩ, Khuất Văn Khang, Đỗ Duy Mạnh không thể góp mặt; Nguyễn Thành Chung và Nguyễn Quang Hải lần lượt rút lui vì chấn thương. Nguyễn Hoàng Đức chưa hoàn toàn đạt trạng thái tốt nhất, còn Nguyễn Xuân Son phải chia tay giải sau khi chấn thương trong trận thắng Philippines.

Những sự vắng mặt ấy khiến HLV Kim Sang Sik phải thay đổi cách lựa chọn nhân sự. Võ Hoàng Minh Khoa được gọi bổ sung sau khi Quang Hải rút lui, Ngô Đăng Khoa lên tuyển khi Thành Chung không thể thi đấu. Nhưng điều đáng chú ý hơn nằm ở cách những nhân sự ấy được sử dụng trong thực tế.

Đội tuyển Việt Nam bước vào giải này mà không thể có lực lượng mạnh nhất. Ảnh: CTV.

Trận gặp Đội tuyển Thái Lan là minh chứng rõ nhất. HLV Kim Sang Sik tung ra đội hình xuất phát có nhiều xáo trộn, trong đó Minh Khoa và Tài Lộc được đá chính. Đây là cơ hội để những cầu thủ chưa có nhiều trải nghiệm ở đội tuyển bước vào một trận đấu có tính cạnh tranh cao.

Minh Khoa đã để lại dấu ấn ở phút 37 khi thực hiện đường bấm bóng để Tài Lộc thoát xuống ghi bàn, nhưng pha lập công không được công nhận do lỗi việt vị. Đó là một tình huống cho thấy những phương án mới không hoàn toàn bị động trước đối thủ, dù Đội tuyển Việt Nam sau đó bước vào giờ nghỉ với bất lợi 0-1.

Ngay đầu hiệp 2, HLV Kim Sang Sik thực hiện ba sự thay đổi cùng lúc: Hoàng Đức, Hoàng Hên và Williams Minh Hoàng vào sân thay Minh Khoa, Tuấn Tài và Tài Lộc. Cách điều chỉnh này cho thấy nhà cầm quân người Hàn Quốc không chờ đến những phút cuối mới thay đổi thế trận, đồng thời trao thêm trách nhiệm cho những cầu thủ có kinh nghiệm hoặc đang được kỳ vọng ở những vị trí khác nhau.

Đáng chú ý, Hoàng Đức trước trận chưa có trạng thái thể lực tốt nhất nhưng vẫn được sử dụng ngay đầu hiệp 2. Williams Minh Hoàng, người vừa có trận ra mắt Đội tuyển Việt Nam trước Philippines, tiếp tục được trao cơ hội. Đến phút 62, Thành Long nhường chỗ cho Hai Long. Phút 80, Khoa Ngô vào thay Ngọc Bảo. HLV Kim Sang Sik đã sử dụng cả 5 quyền thay người để tìm kiếm phương án thay đổi thế trận.

Một loạt ca chấn thương đã khiến lực lượng của Đội tuyển Việt Nam bị "sứt mẻ" nghiêm trọng. Ảnh: CTV.

Đội tuyển Việt Nam sau đó đẩy cao sức ép nhưng không tìm được bàn gỡ và nhận thêm bàn thua ở phút bù giờ, khép lại trận đấu với thất bại 0-2. Kết quả không phải là điều duy nhất cần nhìn từ cuộc đối đầu này. Chuỗi thay người cho thấy HLV Kim Sang Sik đang phải sử dụng nhiều phương án khác nhau trong bối cảnh bộ khung quen thuộc bị ảnh hưởng bởi chấn thương.

Đó cũng chính là điểm đáng chú ý của bài toán lớp kế cận. Minh Khoa không phải người thay thế Quang Hải theo nghĩa chuyên môn trực tiếp; Williams Minh Hoàng cũng không phải phương án để khỏa lấp hoàn toàn sự vắng mặt của Xuân Son. Giá trị của những cầu thủ này nằm ở việc họ được đặt vào những vai trò khác nhau và có cơ hội chứng minh khả năng trong môi trường đội tuyển.

Các phương án thay thế của HLV Kim Sang Sik trong trận đấu tối 29/9 không thể giúp Đội tuyển Việt Nam xoay chuyển tình thế trong hiệp 2. Ảnh: CTV.

Không gian để cầu thủ trẻ phát triển là vấn đề không mới. Điều đó từng được HLV Park Hang Seo đặt ra từ năm 2020. Sau trận giao hữu giữa Đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam ngày 27/12/2020, chiến lược gia người Hàn Quốc từng nói nhiều tiền đạo U22 khi trở về CLB phải dự bị vì các đội bóng sử dụng tiền đạo ngoại. HLV Park Hang Seo khi đó đã đề nghị các cấp có thẩm quyền nghiên cứu cơ chế tạo điều kiện để cầu thủ trẻ được thi đấu.

Sau 6 năm, vấn đề ấy vẫn còn nguyên ý nghĩa. Một cầu thủ trẻ không thể chỉ chờ đến khi đội tuyển thiếu người mới được trao cơ hội. Nếu không có thời gian thi đấu thường xuyên ở CLB, họ sẽ rất khó bước lên đội tuyển với sự chuẩn bị đầy đủ về kinh nghiệm và khả năng chịu áp lực.

Trận thua Thái Lan vì thế cho thấy hai mặt của một vấn đề. Đội tuyển Việt Nam vẫn có những phương án để HLV Kim Sang Sik điều chỉnh khi lực lượng bị xáo trộn, nhưng khoảng cách giữa một cầu thủ được trao cơ hội và một trụ cột đã được kiểm chứng vẫn cần thời gian để thu hẹp.

Đây là quá trình phải bắt đầu từ giải đấu quốc nội. Khi cầu thủ trẻ được thi đấu thường xuyên, những lần triệu tập đội tuyển sẽ không còn đơn thuần là giải pháp tình thế. HLV cũng có thêm cơ sở để lựa chọn từ một nhóm cầu thủ đã được kiểm chứng thay vì chỉ tìm người lấp vào khoảng trống khi chấn thương xảy ra.

Với Đội tuyển Việt Nam, bảo đảm thể trạng cho nhóm trụ cột và chuẩn bị lớp kế cận vì thế phải được tiến hành song song. Những biến động tại FIFA ASEAN Cup 2026 đang cho thấy yêu cầu ấy rõ hơn bao giờ hết: khi bộ khung chính không còn nguyên vẹn, chất lượng của đội tuyển được quyết định một phần bởi những cầu thủ đang đứng phía sau.