Đội tuyển Việt Nam có mặt tại Indonesia, sẵn sàng cho FIFA ASEAN Cup 2026

Cao Pendant Quang Vinh cùng các đồng đội bước vào giải đấu quan trọng. (Ảnh: VFF)

Sau hành trình từ Hà Nội, đội tuyển Việt Nam hạ cánh xuống sân bay quốc tế Soekarno-Hatta, Jakarta. Tại đây, Ban tổ chức nước chủ nhà bố trí khu vực riêng, hỗ trợ toàn đội hoàn tất thủ tục nhập cảnh.

Sau khi nhận hành lý và hoàn thành các thủ tục cần thiết, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik tiếp tục di chuyển bằng xe buýt tới Bandung. Đây là địa điểm tổ chức hai trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

Tại sân bay Soekarno-Hatta, hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh đã có cuộc trao đổi với nhân viên của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) về lần đầu tham dự giải đấu.

“Đây là một giải đấu mới, lần đầu tiên được tổ chức. Chúng tôi rất hào hứng khi được tham dự. Giải đấu do FIFA tổ chức, vì vậy tôi hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp và nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ các quốc gia”, Quang Vinh chia sẻ.

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan. Đánh giá về các đối thủ, Quang Vinh cho rằng đây là bảng đấu không dễ dàng khi các đội đều sở hữu những cầu thủ có chất lượng. Vì vậy, toàn đội cần tập trung cho từng trận để cạnh tranh vị trí đầu bảng.

Hậu vệ của Công an Hà Nội cũng cho biết mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là hướng tới chiến thắng trong từng trận và cạnh tranh chức vô địch.

“Toàn đội rất giàu tham vọng. Chúng tôi muốn giành chiến thắng trong các trận đấu và hướng tới chức vô địch. Vì vậy, tất cả sẽ nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu”, Quang Vinh nhấn mạnh.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam ra quân gặp Philippines ngày 26/9, sau đó đối đầu Thái Lan ngày 29/9. Cả hai trận đều diễn ra trên sân Si Jalak Harupat tại Bandung.

Sau hai lượt trận này, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ trở lại Jakarta để chuẩn bị cho trận cuối vòng bảng gặp Pakistan ngày 2/10.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Anh Tú tiếp tục đảm nhiệm cương vị Trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam theo phân công của Thường trực Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.