Đội tuyển Việt Nam chốt lịch thi đấu giao hữu trong tháng 11

Ngày 13/10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức công bố lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 11/2026.

Theo đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tham dự Giải giao hữu quốc tế 2026, diễn ra từ ngày 11 - 15/11 trên sân vận động Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình.

Tuyển Việt Nam sắp có hai trận giao hữu trong tháng 11/2026 (Ảnh: VFF).

Giải đấu có sự góp mặt của ba đội tuyển gồm Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Theo lịch được công bố, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp Đài Bắc Trung Hoa vào lúc 19h ngày 11/11.

Hai ngày sau, Đài Bắc Trung Hoa tiếp tục chạm trán Kyrgyzstan vào lúc 19h ngày 13/11. Đến ngày 15/11, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Kyrgyzstan ở trận đấu cuối cùng của giải, cũng vào lúc 19h.

Như vậy, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik sẽ có hai trận đấu quốc tế trong vòng 5 ngày. Đây là cơ hội để ban huấn luyện kiểm tra lực lượng và đánh giá khả năng vận hành chiến thuật của các cầu thủ.

Theo VFF, giải đấu được tổ chức nhằm giúp đội tuyển Việt Nam có thêm cơ hội thi đấu, qua đó chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2027 diễn ra vào đầu năm sau.

Đáng chú ý, đây sẽ là đợt hội quân đầu tiên của đội tuyển Việt Nam sau khi kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026 với vị trí thứ tư chung cuộc.

Tại giải đấu diễn ra ở Indonesia, đội tuyển Việt Nam không thể giành vé vào chung kết. Trong trận tranh hạng ba, thầy trò HLV Kim Sang-sik nhận thất bại 0-1 trước Malaysia.

Kết quả này cho thấy đội tuyển Việt Nam vẫn còn những vấn đề cần cải thiện, đặc biệt ở khả năng tổ chức tấn công và tận dụng cơ hội.

Vì vậy, hai trận giao hữu trong tháng 11 không chỉ mang ý nghĩa kiểm tra phong độ mà còn giúp HLV Kim Sang-sik tìm kiếm những phương án phù hợp hơn về nhân sự và lối chơi.

Theo kế hoạch dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân ngày 9/11, sau khi V-League 2026-2027 hoàn thành 7 vòng đấu đầu tiên.

Thông qua những trận đấu tại giải quốc nội, HLV Kim Sang-sik và các cộng sự sẽ đánh giá phong độ, thể trạng của những cầu thủ đang nằm trong danh sách theo dõi.

Đây cũng là cơ hội để những gương mặt thi đấu nổi bật ở V-League cạnh tranh vị trí trong đội hình tuyển quốc gia.

Bên cạnh các tuyển thủ giàu kinh nghiệm, ban huấn luyện có thể trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ nhằm tăng thêm lựa chọn ở các vị trí.

Vấn đề nhân sự càng trở nên đáng chú ý khi đội tuyển Việt Nam vừa trải qua giải đấu có nhiều khó khăn về lực lượng.

Một số cầu thủ gặp chấn thương tại FIFA ASEAN Cup 2026 và cần thêm thời gian hồi phục. Trong đó, tiền đạo Nguyễn Xuân Son được dự kiến phải nghỉ khoảng 8 tuần vì tổn thương cơ đùi sau.

Trong khi đó, Nguyễn Tài Lộc cần khoảng 3 tuần điều trị chấn thương cổ chân, còn Đỗ Hoàng Hên phải nghỉ ít nhất một tháng vì rách cơ bụng chân trái.

Do đó, khả năng góp mặt của những cầu thủ này trong đợt tập trung tháng 11 sẽ phụ thuộc vào tiến trình hồi phục và đánh giá của đội ngũ y tế.

Về chuyên môn, hai đối thủ Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan được xem là những thử thách phù hợp để đội tuyển Việt Nam kiểm tra khả năng thi đấu trước các phong cách bóng đá khác nhau.

Trong đó, Đài Bắc Trung Hoa được đánh giá có trình độ thấp hơn đội tuyển Việt Nam. Đây là cơ hội để HLV Kim Sang-sik thử nghiệm các phương án tấn công, tăng cường khả năng phối hợp và cải thiện hiệu quả dứt điểm.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam vẫn cần duy trì sự tập trung bởi mục tiêu của những trận giao hữu không chỉ là giành chiến thắng mà còn phải thể hiện được sự tiến bộ về lối chơi.

Trong khi đó, Kyrgyzstan được dự báo sẽ là đối thủ khó khăn hơn. Theo bảng xếp hạng FIFA, Kyrgyzstan đứng thứ 106 thế giới, chỉ kém đội tuyển Việt Nam 7 bậc.

Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam trong tháng 11 (Ảnh: VFF).