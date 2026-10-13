Đội tuyển Việt Nam chốt lịch thi đấu FIFA Days tháng 11-2026

Đội tuyển Việt Nam có 3 trận giao hữu chất lượng sau thất bại ở FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Theo kế hoạch, Giải giao hữu quốc tế 2026 do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra tại sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình), quy tụ ba đội tuyển gồm Việt Nam, Đài Loan (Trung Quốc) và Cộng hòa Kyrgyz.

Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Đài Loan (Trung Quốc) ngày 11-11, trước khi đối đầu Cộng hòa Kyrgyz vào ngày 15-11. Trận đấu giữa hai đội khách mời diễn ra ngày 13-11.

Với lịch thi đấu này, huấn luyện viên Kim Sang Sik có cơ hội kiểm tra lực lượng, đánh giá phong độ các cầu thủ và thử nghiệm những phương án chiến thuật. Khoảng nghỉ giữa hai trận cũng giúp Ban huấn luyện có thêm thời gian phân tích, điều chỉnh lối chơi nhằm nâng cao hiệu quả thi đấu.

Đội tuyển Việt Nam thi đấu 3 trận giao hữu trong dịp FIFA Days tháng 11. Ảnh: VFF

Theo kế hoạch dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân ngày 9-11, sau khi V.League 2026-2027 hoàn thành bảy vòng đấu. Phong độ của các cầu thủ tại câu lạc bộ sẽ là cơ sở quan trọng để ban huấn luyện lựa chọn danh sách tập trung. Bên cạnh những trụ cột, các gương mặt trẻ và cầu thủ có màn thể hiện nổi bật ở giai đoạn đầu mùa cũng có cơ hội được trao cơ hội.

Đợt tập trung tháng 11 diễn ra sau khi đội tuyển Việt Nam kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026 ở vị trí thứ tư, kết quả chưa đáp ứng kỳ vọng. Vì vậy, hai trận giao hữu tại Ninh Bình không chỉ giúp các cầu thủ duy trì nhịp thi đấu quốc tế mà còn là dịp để Ban huấn luyện khắc phục những hạn chế, củng cố khả năng phối hợp và nâng cao tính ổn định trong lối chơi.

Sau giải đấu tại Thiên Trường, đội tuyển Việt Nam dự kiến có thêm trận giao hữu với Nhật Bản vào cuối tháng 12-2026. Nếu kế hoạch được xác nhận, đây sẽ là phép thử có giá trị đối với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik khi phải đối đầu một trong những đội tuyển hàng đầu châu Á. Trận đấu có thể giúp đội tuyển đánh giá khả năng tổ chức phòng ngự, chuyển trạng thái và ứng phó với sức ép từ đối thủ có trình độ cao.

Tiếp đó, ngày 2-1-2027, đội tuyển Việt Nam dự kiến sang Doha (Qatar) tập huấn và thi đấu giao hữu với đội tuyển chủ nhà vào ngày 5-1. Những thông tin về các trận đấu với Nhật Bản và Qatar hiện vẫn nằm trong kế hoạch dự kiến, cần chờ xác nhận chính thức.

Chuỗi hoạt động chuẩn bị từ tháng 11-2026 đến đầu tháng 1-2027 được kỳ vọng giúp đội tuyển Việt Nam hoàn thiện lực lượng, tích lũy kinh nghiệm và kiểm nghiệm các phương án chiến thuật. Đây là giai đoạn quan trọng để thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik hướng tới mục tiêu cải thiện thành tích tại vòng chung kết Asian Cup 2027.