Đội tuyển Việt Nam chốt lịch đá giao hữu FIFA Days tháng 11

Đội tuyển Việt Nam dự kiến còn 2 đợt trận giao hữu trong năm 2026.

Ba đội tuyển sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc với lịch đấu: Việt Nam vs Đài Loan (Trung Quốc) ngày 11-11; Đài Loan vs Cộng hòa Kyrgyz (13-11); Việt Nam vs Cộng hòa Kyrgyz (15-11).

Ngoài Giải giao hữu quốc tế 2026, thầy trò HLV Kim Sang-sik có thể được tạo điều kiện đá thêm vài trận giao hữu nữa vào tháng 12 (dự kiến là Nhật Bản và Qatar) trước khi dự Asian Cup 2027.