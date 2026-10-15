Đội tuyển Việt Nam chốt lịch đá giao hữu FIFA Days tháng 11
Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự Giải giao hữu quốc tế 2026 trong dịp FIFA Days, diễn ra từ ngày 11 đến 15-11, tại SVĐ Thiên Trường (Ninh Bình), với sự góp mặt của hai đội tuyển khách mời là Đài Loan (Trung Quốc) và Cộng hòa Kyrgyz.
Ba đội tuyển sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc với lịch đấu: Việt Nam vs Đài Loan (Trung Quốc) ngày 11-11; Đài Loan vs Cộng hòa Kyrgyz (13-11); Việt Nam vs Cộng hòa Kyrgyz (15-11).
Ngoài Giải giao hữu quốc tế 2026, thầy trò HLV Kim Sang-sik có thể được tạo điều kiện đá thêm vài trận giao hữu nữa vào tháng 12 (dự kiến là Nhật Bản và Qatar) trước khi dự Asian Cup 2027.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/doi-tuyen-viet-nam-chot-lich-da-giao-huu-fifa-days-thang-11-post359452.html