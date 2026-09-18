Đội tuyển Việt Nam chốt 23 cầu thủ dự FIFA ASEAN Cup 2026

HLV Kim Sang-sik được kỳ vọng cùng tuyển Việt Nam vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.

Danh sách duy trì phần lớn bộ khung từng lên ngôi tại ASEAN Championship 2026, bên cạnh một số sự trở lại và hai tân binh đáng chú ý.

Các trụ cột như Lê Giang Patrik, Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Hoàng Đức, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son tiếp tục được triệu tập. Nguyễn Văn Việt, Lê Ngọc Bảo và Cao Pendant Quang Vinh cũng trở lại đội tuyển.

Đáng chú ý, Nguyễn Adou Leygley Minh và Williams Minh Hoàng lần đầu góp mặt. Adou Leygley Minh, sinh năm 1997, đang khoác áo Công an Hà Nội, thi đấu ở vị trí trung vệ. Trong khi đó, Williams Minh Hoàng sinh năm 2007, thuộc biên chế Công an TPHCM, sở hữu chiều cao 1m90 và có mùa giải đầu tiên thi đấu tại V-League.

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra trong tháng 9 và 10, quy tụ 14 đội tuyển, chia thành hai hạng đấu. Việt Nam góp mặt tại Division 1, bảng B cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp Philippines ngày 26/9, Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10. Trận ra quân gặp Philippines diễn ra lúc 19h30 ngày 26/9 tại sân Si Jalak Harupat, Bandung.

Với thời gian chuẩn bị ngắn, việc giữ ổn định phần lớn lực lượng giúp HLV Kim Sang-sik duy trì sự gắn kết và tính liên tục trong lối chơi. FIFA ASEAN Cup 2026 cũng là dịp để đội tuyển Việt Nam tiếp tục thử sức trước những đối thủ trong khu vực và hướng tới các mục tiêu mới.

Danh sách tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026.