Đội tuyển Việt Nam chinh phục FIFA Asean Cup

Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Kim Sang Sik sẽ có ít ngày làm quen điều kiện thi đấu trước khi bước vào trận ra quân gặp Philippines vào ngày 26/9 trên sân Si Jalak Harupat, Bandung. Quan trọng hơn, đội tuyển Việt Nam phải chứng minh vị thế dẫn đầu khu vực không chỉ được tạo nên từ một giải đấu, mà phải được xây dựng bằng năng lực thực sự.

Đội tuyển Việt Nam sang Indonesia sáng 23/9.

So với lực lượng từng đăng quang ASEAN Cup 2026, dù bất ngờ vắng mặt đội trưởng Quang Hải do quá tải về thể trạng, nhưng đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì phần lớn bộ khung với những cái tên Lê Giang Patrik, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Hoàng Đức, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hai Long, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son.

Danh sách cũng có sự trở lại của Nguyễn Văn Việt, Lê Ngọc Bảo, Cao Pendant Quang Vinh và chào đón một số tân binh đáng chú ý như Nguyễn Adou Leygley Minh hay Williams Minh Hoàng. Với lực lượng này, Williams Minh Hoàng là phương án dự phòng cho Xuân Son ở vị trí trung phong. Hai Long, Tài Lộc, Võ Hoàng Minh Khoa và Ngô Đăng Khoa hỗ trợ Đình Bắc, Hoàng Hên ở các vị trí tấn công. Tuyến giữa tiếp tục có những gương mặt giàu kinh nghiệm như Hoàng Đức, Lê Phạm Thành Long, trong khi Nguyễn Adou Leygley Minh có thể được đẩy lên đá tiền vệ phòng ngự khi cần thiết. Ở hàng thủ, Cao Pendant Quang Vinh, Phan Tuấn Tài, Tiến Anh, Xuân Mạnh, Việt Anh và Nhật Minh mang đến nhiều lựa chọn.

Bóng đá Việt Nam để lại nhiều dấu ấn tại Đông Nam Á trong thời gian gần đây. Đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup là thành tích đáng trân trọng và là nguồn khích lệ lớn cho bóng đá nước nhà. Tuy nhiên, sau niềm vui, điều quan trọng hơn là phải nhìn rõ giới hạn hiện tại để hướng đến những sân chơi lớn, nơi thực lực của đội tuyển Việt Nam sẽ được kiểm chứng đầy đủ hơn.

Việc vô địch ASEAN Cup 2 lần liên tiếp trong một giai đoạn ngắn cho thấy sự ổn định của đội tuyển dưới thời HLV Kim Sang Sik. Tuy nhiên, thành công cũng mang đến áp lực mới. Khi đã ở vị thế nhà vô địch, đội tuyển Việt Nam sẽ đối mặt với sự chuẩn bị kỹ hơn cũng như quyết tâm cao hơn từ các đối thủ trong mỗi lần đối đầu. FIFA ASEAN Cup 2026 vì thế sẽ là một câu chuyện khác. Bối cảnh đó mở ra với bóng đá Việt Nam bằng một tâm thế chủ động nhưng đầy áp lực. Sau những dấu ấn đậm nét đạt được trong thời gian qua, thách thức lớn nhất lúc này là duy trì sự ổn định của thành tích và tránh rơi vào "bẫy" thỏa mãn. Nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra là phải tạo đà chinh phục những đỉnh cao mới trong bối cảnh các đối thủ khu vực đang có sự đầu tư mạnh mẽ.

Hơn thế, quỹ thời gian chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026 không nhiều bởi giải đấu chỉ nằm trong khung lịch FIFA Days. Như vậy, HLV Kim Sang Sik chỉ có vài ngày rất ngắn để ráp đội hình cho trận gặp Philippines ở lượt trận đầu tiên vòng bảng. Trong hoàn cảnh đó, khả năng thích ứng của ban huấn luyện sẽ có ý nghĩa quyết định đến màn thể hiện của các cầu thủ. HLV Kim Sang Sik phải nhanh chóng xác định đội hình tối ưu; đồng thời xây dựng phương án đủ linh hoạt, nhiều ứng biến để đối phó với những đối thủ có cách chơi khác nhau.

Tựu trung lại, mục tiêu của bóng đá Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 không chỉ là cạnh tranh chức vô địch mà nằm ở việc phải thể hiện lối chơi một cách thuyết phục để xóa tan mọi hoài nghi về vị thế số 1 khu vực Đông Nam Á.

Quan trọng hơn, sự cạnh tranh khốc liệt có thể tạo áp lực nhưng đó là áp lực tích cực. Khi không ai ngủ quên trên chiến thắng, tập thể sẽ mạnh hơn. Nếu biết dung hòa giữa bản sắc và nguồn lực nhập tịch, giữa kinh nghiệm và sức trẻ, đội tuyển Việt Nam hứa hẹn có thể đặt nền móng cho giai đoạn thành công tiếp theo.