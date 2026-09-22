Đội tuyển Việt Nam bước vào tập luyện, khởi động chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026

Do phần lớn tuyển thủ vẫn đang thi đấu tại V.League và vừa cùng đội tuyển bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á, Ban huấn luyện không đẩy cao khối lượng vận động.

Đội tuyển Việt Nam có buổi tập duy nhất trước khi sang Indonesia

Buổi tập chủ yếu nhằm giúp cầu thủ duy trì cảm giác bóng, tạo sự hưng phấn và nhanh chóng kết nối trở lại sau thời gian thi đấu ở cấp CLB.

Đáng chú ý, trung vệ Nguyễn Adou Leygley Minh lần đầu được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam.

Trước thềm buổi tập, cầu thủ thuộc biên chế Công an Hà Nội cho biết anh không chỉ tập trung vào cuộc đối đầu với Thái Lan mà xem mọi trận đấu đều có ý nghĩa quan trọng.

“Tất cả các trận đấu trong giải đấu này đều rất quan trọng, không chỉ riêng trận gặp Thái Lan. Đó sẽ là một trận đấu khó khăn, nhưng chúng tôi hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm trong tất cả các trận đấu. Vì vậy, việc giữ sự tập trung cho từng trận đấu là rất quan trọng”, Adou Minh chia sẻ.

Trung vệ Nguyễn Adou Leygley Minh

Trung vệ sinh năm 1997 cũng bày tỏ cảm xúc đặc biệt khi từ một người hâm mộ trở thành thành viên đội tuyển. Anh từng theo dõi toàn bộ hành trình của Việt Nam tại ASEAN Championship 2026 và trực tiếp dự khán trận chung kết.

“Ở trận chung kết, tôi có mặt trực tiếp trên sân vận động và người hâm mộ cũng như bầu không khí lúc đó thật tuyệt vời. Khi đó tôi giống như một người hâm mộ, và giờ tôi đã có mặt trong đội tuyển, nên đó là một bước tiến rất lớn đối với tôi”, Adou Minh nói.

FIFA ASEAN Cup 2026 cũng là cơ hội để Adou Minh có trận đấu đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Các tuyển thủ cố gắng tạo sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu

“Tôi sẽ cố gắng tận hưởng khoảnh khắc này. Đối với một cầu thủ như tôi thì đây sẽ là một khoảnh khắc không thể nào quên. Tôi sẽ cống hiến hết mình và chờ xem liệu tôi có được ra sân, có thể đóng góp và giúp đỡ đội bóng hay không”, Adou Minh cho biết.

Adou Minh sinh năm 1997, có mẹ là người Việt Nam và trưởng thành tại Pháp. Anh từng thi đấu cho Grenoble, Annecy, Besançon trước khi trở về Việt Nam năm 2024. Mùa 2025/26, anh ra sân 29 trận cho Công an Hà Nội và tiếp tục góp mặt ở mùa giải mới.

Ngày 23.9, đội tuyển Việt Nam lên đường sang Indonesia. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ gặp Philippines ngày 26.9, gặp Thái Lan ngày 29.9 và gặp Pakistan ngày 2.10.