Đội tuyển Việt Nam bổ sung hai cầu thủ chuẩn bị cho Casper Cup 2026

Hoàng Vĩnh Nguyên và Nguyễn Hồng Phúc là hai gương mặt mới nhất được triệu tập bổ sung vào đội tuyển, chuẩn bị cho Casper Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đội tuyển Việt Nam tiếp tục có những điều chỉnh về lực lượng trước đợt tập trung tham dự Giải bóng đá giao hữu quốc tế Casper Cup 2026.

Cụ thể, 5 cầu thủ không được triệu tập trong đợt tập trung lần này do gặp chấn thương ở các mức độ khác nhau, gồm Nguyễn Hai Long (Hà Nội), Nguyễn Văn Vĩ (Thép Xanh Nam Định), Trương Tiến Anh, Nguyễn Lê Phát và Lê Ngọc Bảo (cùng thuộc Ninh Bình).

Quyết định được ban huấn luyện đưa ra sau khi tiếp nhận thông tin từ các câu lạc bộ về tình trạng sức khỏe của cầu thủ sau vòng 7 V.League 2026/2027. Việc để các cầu thủ nghỉ ngơi, điều trị và phục hồi thể trạng nhằm hạn chế nguy cơ quá tải, đồng thời bảo đảm lực lượng cho những nhiệm vụ tiếp theo.

Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên Kim Sang Sik trao cơ hội cho hai gương mặt mới là tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên (Hoàng Anh Gia Lai) và hậu vệ Nguyễn Hồng Phúc (SHB Đà Nẵng).

Sinh năm 2002, Hoàng Vĩnh Nguyên trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ Hoàng Anh Gia Lai và từng được triệu tập vào đội tuyển U23 Việt Nam năm 2023. Tiền vệ này cũng có cơ hội tập huấn trong 5 tuần tại đội B của câu lạc bộ Cádiz (Tây Ban Nha).

Sau thời gian khoác áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Nguyên trở lại thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai từ mùa giải 2025/2026. Việc được triệu tập lần này mở ra cơ hội để tiền vệ 24 tuổi thể hiện năng lực trong môi trường đội tuyển quốc gia.

Trong khi đó, Nguyễn Hồng Phúc sinh năm 2003, trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ Thể Công Viettel. Hậu vệ này từng góp mặt trong các đội tuyển trẻ Việt Nam, đáng chú ý là đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết Giải vô địch U23 châu Á 2024.

Sau khi chuyển đến SHB Đà Nẵng, Hồng Phúc thường xuyên được sử dụng trong đội hình chính tại V.League 2025/2026. Kinh nghiệm thi đấu ở các cấp độ đội tuyển trẻ cùng quá trình tích lũy tại giải vô địch quốc gia là cơ sở để cầu thủ này được trao cơ hội thử sức ở đội tuyển quốc gia.

(Nguồn: VFF)

Những điều chỉnh nhân sự lần này không chỉ nhằm giải quyết khó khăn trước mắt mà còn nằm trong kế hoạch xây dựng lực lượng dài hạn của ban huấn luyện.

Đáng chú ý, sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) điều chỉnh lịch tổ chức vòng chung kết Asian Cup 2027 sang giai đoạn từ ngày 23/12/2027 đến 21/1/2028, đội tuyển Việt Nam có thêm thời gian chuẩn bị và đánh giá nhân sự.

Trong bối cảnh đó, Casper Cup 2026 được xem là cơ hội để huấn luyện viên Kim Sang Sik kiểm tra năng lực, khả năng thích ứng chiến thuật và mức độ đáp ứng yêu cầu chuyên môn của các cầu thủ, đặc biệt là những gương mặt mới được triệu tập.

Thông qua các trận giao hữu quốc tế sắp tới, ban huấn luyện hướng tới việc mở rộng nguồn tuyển chọn, tăng cường chiều sâu đội hình và từng bước xây dựng lực lượng có tính kế thừa, phục vụ những mục tiêu quan trọng của bóng đá Việt Nam trong thời gian tới.