Đội tuyển Việt Nam bổ sung ba gương mặt trẻ trước thềm Casper Cup

Nguyễn Đức Anh thi đấu trong màu áo U23 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Nhằm tiếp tục hoàn thiện lực lượng trong đợt tập trung FIFA Days tháng 11, huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik đã triệu tập bổ sung tiền đạo Nguyễn Đăng Dương (Hưng Yên), tiền vệ Lê Quốc Nhật Nam (Thể Công Viettel) và hậu vệ Nguyễn Đức Anh (Hà Nội).

Đây đều là những cầu thủ từng khoác áo các đội tuyển trẻ quốc gia, đồng thời đang tích lũy kinh nghiệm thi đấu tại môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

Trong đó, tiền đạo Nguyễn Đăng Dương từng góp mặt ở các đội tuyển U19, U20 và U23 Việt Nam. Đáng chú ý, cầu thủ này là thành viên đội tuyển U23 Việt Nam giành chức vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2023.

Ở tuyến giữa, Lê Quốc Nhật Nam từng tham dự SEA Games 32 năm 2023 tại Campuchia trong màu áo U22 Việt Nam và giành Huy chương Đồng. Tiền vệ sinh năm 2001 hiện thi đấu cho câu lạc bộ Thể Công Viettel.

Trong khi đó, hậu vệ Nguyễn Đức Anh trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của câu lạc bộ Hà Nội. Cầu thủ sinh năm 2003 từng được triệu tập lên các đội tuyển U20 và U23 Việt Nam, có kinh nghiệm thi đấu ở một số giải quốc tế cấp độ trẻ.

Việc bổ sung ba cầu thủ ở cả ba tuyến giúp huấn luyện viên Kim Sang Sik có thêm lựa chọn về nhân sự, đồng thời tạo điều kiện để đánh giá năng lực, phong độ và khả năng hòa nhập của các gương mặt trẻ trong quá trình xây dựng lực lượng dài hạn.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 8/11 tại Ninh Bình, trước khi tham dự Casper Cup 2026, diễn ra từ ngày 11 đến 17/11 trên sân vận động Thiên Trường, với sự góp mặt của hai đội khách mời là Kyrgyzstan và Đài Loan (Trung Quốc).

Danh sách cập nhật đội tuyển Việt Nam dự Casper Cup 2026. (Nguồn: VFF)

Lịch thi đấu Giải bóng đá giao hữu quốc tế Casper Cup 2026

Thời gian: Từ ngày 11 đến 17/11/2026.

Địa điểm: Sân vận động Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình.

Kyrgyzstan mang lực lượng đáng chú ý đến Việt Nam

Cùng ngày, đội tuyển Kyrgyzstan công bố danh sách 25 cầu thủ tham dự Casper Cup 2026. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Urmat Abdukaimov, đại diện Trung Á mang đến giải đấu đội hình kết hợp giữa những tuyển thủ giàu kinh nghiệm quốc tế và các nhân tố trẻ.

Đáng chú ý trong danh sách là tiền vệ Gulzhigit Alykulov, sinh năm 2000, một trong những gương mặt nổi bật của bóng đá Kyrgyzstan. Cầu thủ này từng ghi bàn trong trận hòa Malaysia tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, góp phần giúp đội tuyển giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Trên hàng công, tiền đạo Joel Kojo, sinh năm 1998, có nguồn gốc Ghana, được đánh giá là một trong những nhân tố đáng chú ý nhờ khả năng săn bàn và kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Ở tuyến giữa, Kyrgyzstan sở hữu những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Alimardon Shukurov và Odilzhon Abdurakhmanov.

Trong đó, Abdurakhmanov từng góp công giúp đội tuyển Kyrgyzstan lần đầu tiên vượt qua vòng loại thứ hai, giành quyền tham dự vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á. Với những đóng góp trong màu áo đội tuyển quốc gia, tiền vệ này được vinh danh ở hạng mục Quả bóng bạc Kyrgyzstan năm 2024.

Đáng chú ý, Abdurakhmanov không phải gương mặt xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ở mùa giải V.League 1-2026/2027, anh tiếp tục khoác áo câu lạc bộ Thanh Hóa và được trao băng đội trưởng, giữ vai trò quan trọng trong đội hình đội bóng xứ Thanh.

Tuyển thủ Kyrgyzstan - Odilzhon Abdurakhmanov trong màu áo câu lạc bộ Thanh Hóa. (Ảnh: VFF)

Ở hàng phòng ngự, trung vệ Valeriy Kichin, sinh năm 1992, là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất đội tuyển Kyrgyzstan. Anh từng có nhiều năm thi đấu tại Nga và được xem là nhân tố quan trọng trong hệ thống phòng ngự của đội bóng Trung Á.

Dẫn dắt Kyrgyzstan tại giải đấu lần này là huấn luyện viên Urmat Abdukaimov, người được bổ nhiệm vào tháng 8/2026. Trước khi đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, nhà cầm quân này từng làm việc với đội tuyển U23 Kyrgyzstan và tham gia công tác đào tạo, phát triển huấn luyện viên tại Liên đoàn Bóng đá Kyrgyzstan.

Theo lịch thi đấu, Kyrgyzstan sẽ gặp Đài Loan (Trung Quốc) ngày 14/11, trước khi đối đầu đội tuyển Việt Nam vào ngày 17/11.

Trong quá khứ, hai đội từng gặp nhau ở trận giao hữu không chính thức tại Qatar vào tháng 1/2024, trong quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2023. Khi đó, đội tuyển Việt Nam để thua Kyrgyzstan với tỷ số 1-2.

Cuộc tái đấu tại Casper Cup 2026 vì vậy được chờ đợi sẽ mang đến những thử thách chuyên môn hữu ích cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik, nhất là trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam đang từng bước làm mới lực lượng, trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ và thử nghiệm những phương án nhân sự mới.

Đối với Kyrgyzstan, giải đấu cũng là dịp để huấn luyện viên Urmat Abdukaimov đánh giá chất lượng đội hình, hoàn thiện lối chơi và chuẩn bị cho những nhiệm vụ quốc tế tiếp theo.

Danh sách 25 cầu thủ đội tuyển Kyrgyzstan