Đội tuyển Việt Nam bổ sung 2 nhân tố mới cho Casper Cup 2026

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), 5 cầu thủ gặp vấn đề về sức khỏe gồm Nguyễn Hai Long (Hà Nội), Nguyễn Văn Vĩ (Thép Xanh Nam Định), Trương Tiến Anh, Nguyễn Lê Phát và Lê Ngọc Bảo (Ninh Bình).

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục có sự thay đổi lực lượng trước thềm Casper Cup 2026

Ban huấn luyện không triệu tập những cầu thủ này nhằm tạo điều kiện điều trị, phục hồi thể trạng, hạn chế nguy cơ quá tải.

Trong khi đó, hai gương mặt mới được trao cơ hội đều còn khá trẻ. Hoàng Vĩnh Nguyên sinh năm 2002, trưởng thành từ lò đào tạo HAGL và từng được gọi lên U23 Việt Nam năm 2023.

Tiền vệ này cũng từng có 5 tuần tập huấn tại CLB Cadiz B (Tây Ban Nha). Sau thời gian khoác áo TP.HCM, Vĩnh Nguyên trở lại HAGL từ mùa giải 2025/26.

Nguyễn Hồng Phúc sinh năm 2003, trưởng thành từ hệ thống đào tạo Thể công Viettel. Hậu vệ này từng thi đấu cho các đội tuyển trẻ Việt Nam, trong đó có đội U23 tham dự VCK U23 châu Á 2024.

Kể từ khi gia nhập SHB Đà Nẵng, Hồng Phúc thường xuyên góp mặt trong đội hình chính tại V.League.

Việc bổ sung 2 cầu thủ trẻ cho thấy định hướng mở rộng nguồn lực của HLV Kim Sang-sik. Đặc biệt, sau khi AFC điều chỉnh lịch tổ chức VCK Asian Cup 2027 sang giai đoạn từ ngày 23.12.2027 đến 21.1.2028, đội tuyển Việt Nam có thêm thời gian để xây dựng kế hoạch chuẩn bị dài hạn.

Vì vậy, Casper Cup 2026 không chỉ là dịp hoàn thiện chuyên môn mà còn giúp ban huấn luyện kiểm tra, đánh giá những nhân tố mới.

Qua các trận đấu sắp tới, Hoàng Vĩnh Nguyên, Nguyễn Hồng Phúc cùng những cầu thủ trẻ khác sẽ có cơ hội thể hiện năng lực, khả năng thích ứng và mức độ đáp ứng yêu cầu ở cấp độ đội tuyển quốc gia.