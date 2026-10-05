Đội tuyển Việt Nam bị trừ bao nhiêu điểm sau thất bại trước Malaysia?

Chiều 5.10, đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên sau 12 năm nhận thất bại trước Malaysia. Trận thua này khiến đội tuyển khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 ở vị trí thứ tư, đồng thời chịu tác động đáng kể trên bảng xếp hạng FIFA khi bị trừ 6,33 điểm do thất bại trong 90 phút chính thức.

Đội tuyển Việt Nam bị trừ 6,33 điểm sau trận thua Malaysia

Sau khi cập nhật điểm số, đội tuyển Việt Nam còn 1.231,29 điểm, vẫn đứng thứ 99 thế giới, hạng 17 châu Á và số 2 Đông Nam Á. Tuy nhiên, vị trí này chưa hoàn toàn an toàn khi các đối thủ phía sau vẫn còn cơ hội thi đấu trong đợt FIFA Days.

Cụ thể, Luxembourg (hạng 100) đang có 1.225,87 điểm và chỉ kém Việt Nam 5,42 điểm. Đội bóng châu Âu sẽ đối đầu Bulgaria lúc 1 giờ 45 ngày 7.10. Nếu giành chiến thắng, Luxembourg có khả năng vượt Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA.

Đình Bắc (số 9) cùng các đồng đội xếp thứ tư tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Tajikistan cũng là đội tuyển cần được theo dõi. Đang đứng hạng 101 với 1.213,56 điểm, Tajikistan sẽ gặp Trung Quốc lúc 18 giờ 35 ngày 6.10. Một chiến thắng có thể giúp đội bóng Trung Á thu hẹp đáng kể khoảng cách với Việt Nam.

Trong khi đó, Malaysia được hưởng lợi rõ rệt từ chiến thắng tại Jakarta. Đội bóng này được cộng 6,33 điểm, nâng tổng điểm lên 1.102,09 và tăng 3 bậc, lên hạng 133 thế giới.

Như vậy, thất bại trước Malaysia không chỉ khiến Việt Nam mất tấm huy chương tại FIFA ASEAN Cup mà còn tạo thêm áp lực trong cuộc đua giữ hạng trên bảng xếp hạng FIFA.