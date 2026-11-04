Đội tuyển vật Quân đội quyết tâm bứt phá

Trên hết, từng VĐV vật Quân đội xác định phải nỗ lực giành huy chương đúng phong độ của mình. Thượng tá QNCN Nguyễn Quang Long, Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển vật Quân đội cho biết: “Trước hết, chúng tôi tập trung chuẩn bị chuyên môn cho từng VĐV. Thứ hai, toàn đội xác định Đại hội thể thao toàn quốc là cuộc tranh tài rất quyết liệt nên không được mất tập trung. Toàn đội giữ kỷ luật với tinh thần cao nhất sẵn sàng nhập cuộc”.

Đội tuyển vật Quân đội được tập huấn tại Trung Quốc giúp tăng cường kỹ thuật cho VĐV trước khi dự đại hội. Đánh giá từ Ban huấn luyện, các tuyển thủ Lại Diệu Thương, Đặng Thị Hiền (vật tự do nữ); Nguyễn Công Mạnh, Nghiêm Đình Hiếu (vật cổ điển nam); Ngô Thế Sao, Ngô Văn Lâm, Phạm Như Duy (vật tự do nam)... là những niềm hy vọng giành thành tích cao nhất. Các đô vật trên không chỉ tập huấn mà được tạo điều kiện thi đấu, có cảm giác chuyên môn qua nhiều giải từ đầu năm đến nay.

Từ trái qua, các tuyển thủ vật Quân đội Nguyễn Công Mạnh, Nghiêm Đình Hiếu, Nguyễn Minh Hiếu (đeo huy chương) giành huy chương vàng Đại hội thể thao Đông Nam Á 2025. Ảnh: NHẬT THỊNH

Một năm trước, các tuyển thủ Nguyễn Công Mạnh, Nghiêm Đình Hiếu, Phạm Như Duy, Nguyễn Minh Hiếu của thể thao Quân đội giành HCV tại Đại hội thể thao Đông Nam Á 2025. Đây là một trong những thước đo chuyên môn để Ban huấn luyện Đội tuyển vật Quân đội tin tưởng từng tuyển thủ tiếp tục giữ vững phong độ, sẽ tranh huy chương cao nhất tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Trong đó, VĐV Phạm Như Duy đang được đánh giá là gương mặt có chuyên môn cao, sáng giá giành vị trí số 1. Thượng tá QNCN Nguyễn Thế Anh, huấn luyện viên Đội tuyển vật Quân đội phân tích: “Ở Duy có sự lì lợm khi thực hiện những đòn siết, bốc hay khóa đối phương để ghi điểm. Chúng tôi đánh giá Duy có các kỹ thuật tốt và đã khẳng định được bản lĩnh tại nhiều cuộc đấu quốc gia”.

Quy định của môn vật tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 chỉ cho phép mỗi VĐV được đăng ký 1 hạng cân duy nhất. Do vậy, Ban huấn luyện của tất cả các đơn vị tham gia môn vật đều tính toán chuẩn bị VĐV phù hợp đăng ký thi đấu. Về cơ bản, Đội tuyển vật Quân đội đã xác định đội hình thi đấu đại hội. Tất cả sẽ hoàn thiện chuyên môn trong những ngày tập cuối cùng tại Trung Quốc, rồi về nước nhập cuộc tranh tài ngay. Môn vật tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 diễn ra từ ngày 28-11 đến 10-12, tại phường Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh).