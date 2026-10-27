Đội tuyển U23 Việt Nam tranh tài cùng 3 đối thủ quốc tế tại Gia Lai

Lễ công bố hợp tác tổ chức giải giao hữu quốc tế U23 năm 2026 diễn ra sáng 27/10 tại Hà Nội. Giải đấu do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cùng câu lạc bộ HAGL tổ chức, quy tụ 4 đội tuyển gồm Việt Nam, Thái Lan, Qatar và Singapore.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Thái Lan lúc 19h ngày 10/11 trong trận khai mạc, tiếp đó lần lượt đối đầu U23 Singapore ngày 12/11 và U23 Qatar ngày 14/11. Các trận đấu diễn ra trên sân Pleiku, Gia Lai. Bốn đội thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 Thái Lan, Singapore và Qatar tại giải giao hữu quốc tế diễn ra ở Gia Lai từ ngày 10 đến 14/11/2026. Ảnh: VFF

Đây là dịp để U23 Việt Nam kiểm tra lực lượng, tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị cho những mục tiêu tiếp theo, trong đó có vòng loại U23 châu Á 2028. Đội tuyển dự kiến tập trung trở lại từ ngày 8/11.

Cuộc đối đầu với U23 Thái Lan được xem là tâm điểm của giải đấu. Tại chung kết SEA Games 33 tháng 12/2025, U23 Việt Nam từng đánh bại đối thủ với tỷ số 3-2 ngay trên sân Rajamangala. Tuy nhiên, đội bóng xứ Chùa vàng vẫn là đối thủ đáng chú ý với lối chơi kỹ thuật, thiên về kiểm soát bóng. Trong khi đó, U23 Qatar được đánh giá cao nhờ sự kết hợp giữa thể lực và kỹ thuật, còn U23 Singapore là đối thủ khó lường.

Ông Nguyễn Tấn Anh, Giám đốc điều hành câu lạc bộ HAGL, cho biết đơn vị đã phối hợp với VFF trong khoảng 6 tháng để mời ba đội tuyển quốc tế tham dự. Theo ông, màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan hứa hẹn tạo sức hút lớn đối với khán giả.

Nhân dịp này, Ban tổ chức gửi lời mời các cơ quan báo chí, truyền thông và người hâm mộ đến Gia Lai theo dõi giải đấu, đồng thời trải nghiệm cảnh sắc địa phương trong mùa hoa dã quỳ và không khí lễ hội cồng chiêng. Theo đại diện Ban tổ chức, sự kiện không chỉ mang ý nghĩa thể thao mà còn góp phần quảng bá văn hóa, du lịch Gia Lai đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Đáng chú ý, giải đấu diễn ra trong giai đoạn bóng đá trẻ Việt Nam chuyển giao lực lượng. Sau những thành tích nổi bật của lứa cầu thủ sinh năm 2003-2004, gồm chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, HCV SEA Games 33 và hạng ba U23 châu Á 2026, đội hình kế cận sẽ hướng tới hai mục tiêu quan trọng là SEA Games 34 và U23 châu Á 2028.

Về giải thưởng, đội vô địch nhận 100.000 USD, á quân nhận 40.000 USD và đội hạng ba nhận 20.000 USD. Ban tổ chức cũng trao các giải cá nhân dành cho cầu thủ xuất sắc nhất, vua phá lưới, thủ môn xuất sắc và tổ trọng tài xuất sắc.