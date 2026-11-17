Đội tuyển U23 Việt Nam chờ đối thủ ở vòng loại châu Á
Khép lại kế hoạch năm 2026, hướng tới năm 2027, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bước vào vòng loại U23 châu Á 2028 với mục tiêu giành vé dự vòng chung kết tại Nhật Bản. Đây không chỉ là cuộc đua ở đấu trường châu lục mà còn mở ra cơ hội cạnh tranh suất tham dự Olympic Los Angeles 2028. Các cầu thủ trẻ sẽ chờ đợi đối thủ của mình ở hành trình vòng loại.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/doi-tuyen-u23-viet-nam-cho-doi-thu-o-vong-loai-chau-a-246261117075652906.htm