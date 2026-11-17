Theo kế hoạch, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ bước vào vòng loại U.23 châu Á 2028, dự kiến diễn ra tháng 6-2027. Đây là đấu trường mà các thế hệ U.23 Việt Nam gần đây thường xuyên vượt qua vòng loại và để lại dấu ấn tại vòng chung kết.