Trong lần đầu tiên góp mặt tại FIFA U17 World Cup, Đội tuyển U17 Việt Nam đã nhập cuộc tự tin trước U17 Bỉ, đương kim Á quân U17 châu Âu. Ngay phút thứ 4, từ một tình huống phạt góc, Sỹ Bách tận dụng cơ hội dứt điểm thành công, đưa Đội tuyển U17 Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0.

Đội tuyển U17 Việt Nam có trận ra quân tại bảng G Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF.

Sau bàn thua, U17 Bỉ đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép. Trước những đợt tấn công liên tục của đối thủ, thủ môn Lý Xuân Hòa cùng các đồng đội phải tập trung phòng ngự. Nỗ lực của đội bóng châu Âu được đền đáp ở cuối hiệp 1. Phút 39, Moorthammer ghi bàn quân bình tỷ số 1-1. Chỉ 3 phút sau, Achahbar tiếp tục lập công, giúp U17 Bỉ dẫn ngược 2-1.

Sang hiệp 2, U17 Bỉ duy trì sức ép và nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 60 nhờ pha lập công của Phillips. Không bỏ cuộc, Đội tuyển U17 Việt Nam tiếp tục đẩy cao đội hình trong những phút cuối. Phút 84, từ một tình huống phạt góc, Nguyễn Lực tung cú sút chính xác, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Dù rất nỗ lực trong khoảng thời gian còn lại, các học trò của HLV Cristiano Roland không thể tìm được bàn gỡ hòa.

HLV Cristiano Roland trả lời phỏng vấn sau trận đấu. Ảnh: VFF.

Đánh giá về trận đấu, HLV Cristiano Roland cho rằng U17 Bỉ có chất lượng chuyên môn tốt và sự khác biệt về đẳng cấp. Tuy nhiên, Đội tuyển U17 Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiên cứu điểm mạnh, điểm yếu của đối phương để tìm kiếm cơ hội khai thác. Nhà cầm quân người Brazil bày tỏ sự tự hào về những gì các cầu thủ thể hiện, đặc biệt là khả năng ghi hai bàn thắng trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Theo HLV Cristiano Roland, bàn mở tỷ số sớm của Đội tuyển U17 Việt Nam khiến đối thủ đẩy cao đội hình và gia tăng cường độ tấn công. Trước sức ép liên tục từ U17 Bỉ, đội tuyển đã bộc lộ những khoảng trống trong phòng ngự, đồng thời gặp khó khăn về thể lực khi phải duy trì cường độ thi đấu cao.

Dù vậy, điều khiến HLV Cristiano Roland hài lòng là tinh thần thi đấu của các cầu thủ được duy trì đến những phút cuối. Đội tuyển U17 Việt Nam không buông xuôi sau khi bị dẫn trước và vẫn nỗ lực tìm kiếm bàn thắng. Ông nhấn mạnh tinh thần tập thể là nguyên tắc quan trọng trong xây dựng đội tuyển, bởi không một cá nhân nào có thể giải quyết tất cả vấn đề trên sân.

Sau trận đấu, Ban huấn luyện sẽ phân tích lại màn trình diễn trước U17 Bỉ, đánh giá những điểm đã làm tốt và các hạn chế cần khắc phục để xây dựng phương án cho lượt trận tiếp theo. Theo lịch thi đấu, Đội tuyển U17 Việt Nam sẽ gặp U17 New Zealand ngày 23/11 trong khuôn khổ bảng G Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026.