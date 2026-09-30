Đội tuyển U16 Việt Nam thua Kyrgyzstan, khép lại giải giao hữu tại Trung Quốc

Chiều 30/9, U16 Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng tại CFA Team China 2026 gặp U16 Kyrgyzstan. Ban huấn luyện trao cơ hội cho nhiều cầu thủ ít được thi đấu nhằm tiếp tục đánh giá lực lượng.

U16 Việt Nam nhập cuộc chủ động, tổ chức tấn công ở hai biên và tạo ra một số tình huống nguy hiểm từ các pha bóng cố định. Tuy nhiên, đội không tận dụng được cơ hội. Phút thứ 21, U16 Kyrgyzstan ghi bàn mở tỷ số.

Đội hình xuất phát của U16 Việt Nam. Ảnh: VFF

Sang hiệp 2, U16 Việt Nam đẩy cao đội hình và tiếp tục có những điều chỉnh nhân sự. Trọng Hiệp có hai cơ hội dứt điểm nhưng không thể đưa bóng vào lưới đối phương. Trong những phút cuối trận, U16 Kyrgyzstan ghi thêm 2 bàn, ấn định chiến thắng 3-0.

Tại CFA Team China 2026, U16 Việt Nam lần lượt gặp Australia, Trung Quốc và Kyrgyzstan. Giải đấu giúp ban huấn luyện có thêm cơ hội kiểm nghiệm đội hình, đánh giá khả năng thi đấu quốc tế của các cầu thủ và chuẩn bị phương án nhân sự cho chặng đường tiếp theo.

Theo kế hoạch, U16 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào tháng 12 và có 2 trận giao hữu với U16 Hàn Quốc. Đây là bước chuẩn bị tiếp theo của đội hướng tới VCK U17 châu Á 2027.