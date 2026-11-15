Đội tuyển Thái Nguyên giành chức Vô địch Giải các Câu lạc bộ Golf Nam toàn quốc

Đội tuyển Golf Thái Nguyên nhận cúp Vô địch và quà tặng từ Ban Tổ chức.

Giải đấu diễn ra từ ngày 29 đến 31-10 tại sân Tam Đảo Golf & Resort, quy tụ 26 câu lạc bộ golf nam trên cả nước.

Với phong độ thi đấu ấn tượng, chiến thuật hợp lý và tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, đội tuyển Golf Thái Nguyên thuộc Hội Golf tỉnh Thái Nguyên đã giành tổng cộng 10,5 điểm, xuất sắc vượt qua các đối thủ để giành ngôi vô địch.

Câu lạc bộ họ Nguyễn phía Bắc giành hạng Ba, hạng Nhì thuộc về Câu lạc bộ Golf G83 và Câu lạc bộ Golf họ Lê.

Câu lạc bộ Golf họ Nguyễn phía Bắc dành hạng Ba tại Giải đấu.

Giải đấu áp dụng thể thức Match Play, gồm 4 trận Fourballs và 8 trận Singles. Trong thành tích chung của đội tuyển, 3 vận động viên Đặng Lê Hoàng, Nguyễn Duy Anh và Lê Đăng Khoa nổi bật với kết quả toàn thắng ở tất cả các trận tham gia, đóng góp quan trọng vào chức vô địch.

Các vận động viên khác cũng thể hiện sự phối hợp ăn ý, tinh thần thi đấu trách nhiệm và quyết tâm vì thành tích chung.

Bà Nguyễn Thị Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Golf tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại chương trình.

Để đạt được kết quả này, Hội Golf tỉnh Thái Nguyên đã chủ động triển khai công tác tuyển chọn, tổ chức tập luyện, đánh giá năng lực vận động viên và xây dựng phương án chuyên môn phù hợp.

Bên cạnh đó là sự quan tâm, tạo điều kiện của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, sự nỗ lực của Ban Huấn luyện, các vận động viên cùng sự đồng hành, hỗ trợ của doanh nghiệp, nhà tài trợ và hội viên.

Chức vô địch tại giải đấu cấp quốc gia là dấu mốc quan trọng, khẳng định sự phát triển của phong trào golf Thái Nguyên, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người Thái Nguyên trên đấu trường thể thao toàn quốc.