Đội tuyển Thái Lan thua sốc Philippines trước chung kết FIFA ASEAN Cup 2026

Trận này, Philippines nhập cuộc đầy chủ động và sớm tạo bất ngờ. Ngay phút thứ 3, Kristensen tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm Thái Lan rồi dứt điểm quyết đoán, đưa đội bóng của HLV Carles Cuadrat vượt lên dẫn trước 1-0.

Đội tuyển Thái Lan (áo xanh) đã trải qua trận đấu khó khăn nhất từ đầu giải. Ảnh: FAT

Bàn thắng sớm giúp Philippines thi đấu tự tin, trong khi Thái Lan gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng. Mưa lớn khiến mặt sân trơn, ảnh hưởng đến chất lượng phối hợp của hai đội.

Đội tuyển Philippines chủ động sử dụng những đường chuyền dài và suýt nhân đôi cách biệt ở phút 20, nhưng Nishioka không thể chạm bóng sau đường căng ngang của Tabinas.

Sau giờ nghỉ, đội tuyển Thái Lan đẩy cao đội hình và nhanh chóng tìm được bàn gỡ. Phút 55, Seksan thực hiện đường chuyền tinh tế để Sanron thoát xuống bên cánh phải. Tiền vệ Thái Lan sau đó tung cú sút xa đẹp mắt, đánh bại thủ môn Philippines, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Xếp hạng chung cuộc tại bảng B

Tuy nhiên, Philippines một lần nữa vượt lên ở phút 68. Leipold đi bóng bên cánh trái rồi căng ngang vào vòng cấm, tạo điều kiện để Kristensen dứt điểm hiểm hóc, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 2-1.

Trong những phút cuối, Thái Lan nỗ lực gia tăng sức ép nhưng không thể tạo ra cơ hội đủ nguy hiểm để tìm bàn gỡ. Philippines bảo toàn chiến thắng 2-1.

Thất bại này không ảnh hưởng đến vị trí của Thái Lan tại bảng B. Với 6 điểm sau 3 trận, “Voi chiến” vẫn đứng đầu bảng và sẽ gặp Indonesia ở trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 vào ngày 5.10.

Trong khi đó, Philippines kết thúc vòng bảng với 4 điểm, xếp thứ ba.